SHOA descartó riesgo de tsunami por fuerte sismo cerca del territorio antártico chileno

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami para las costas nacionales a propósito de un fuerte sismo que esta noche se registró en cercanías del territorio antártico chileno.

El movimiento telúrico de "magnitud 6.7 (con epicentro) a 173 km al NE de Base Frei, NO reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", indicó Senapred, citando al SHOA.

Algunos minutos más tarde, el Centro Sismológico Nacional corrigió a la baja -a 6,6- la magnitud del movimiento, cuyo epicentro se situó, en definitiva, 184 kilómetros al este de la Base Frei, con hipocentro a 19 kilómetros de profundidad.