Sismo de mediana intensidad afectó al norte de Chile

Un sismo de mediana intensidad afectó esta tarde a la Región de Tarapacá, según reportaron Senapred y el Centro Sismológico Nacional.

El organismo técnico informó que el temblor alcanzó los 5,6 Richter a 98 kilómetros de profundidad y a 37 kilómetros al noreste de Pica.

Senapred ocurrió a las 14:10 horas y tuvo las siguientes intensidades:

Región de Tarapacá