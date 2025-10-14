Síguenos:
Tópicos: País | Sismos

Sismo de mediana intensidad afectó al norte de Chile

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El movimiento telúrico alcanzó los 5,6 Richter.

Sismo de mediana intensidad afectó al norte de Chile
Un sismo de mediana intensidad afectó esta tarde a la Región de Tarapacá, según reportaron Senapred y el Centro Sismológico Nacional.

El organismo técnico informó que el temblor alcanzó los 5,6 Richter a 98 kilómetros de profundidad y a 37 kilómetros al noreste de Pica.

Senapred ocurrió a las 14:10 horas y tuvo las siguientes intensidades:

Región de Tarapacá

  • Alto Hospicio: IV
  • Iquique: IV
  • Huara: IV
  • Mamiña: IV
  • Pica: IV
  • Collahuasi: III
  • Pisagua: III
  • Pozo Almonte: III
  • Quebrada Blanca: III
  • Ujina: III
  • Camiña: II

