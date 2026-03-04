Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.7°
Humedad41%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Coquimbo
Tópicos: País | Sismos

Temblor de magnitud 5,0 afectó a la Región de Coquimbo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Alcanzó una intensidad de IV grados Mercalli.

Temblor de magnitud 5,0 afectó a la Región de Coquimbo
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un sismo de menor intensidad se percibió a las 22:08 horas de este miércoles en la Región de Coquimbo.

El Centro Sismológico Nacional reportó una magnitud de 5,0; con epicentro localizado 30 kilómetros al suroeste de La Higuera e hipocentro a 45 kilómetros de profundidad.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) reportó una intensidad de IV grados Mercalli en las comunas de La Serena, Coquimbo, Paihuano, Vicuña, Ovalle y Rí­o Hurtado; y de III grados en Andacollo.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada