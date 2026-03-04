Temblor de magnitud 5,0 afectó a la Región de Coquimbo

Un sismo de menor intensidad se percibió a las 22:08 horas de este miércoles en la Región de Coquimbo.

El Centro Sismológico Nacional reportó una magnitud de 5,0; con epicentro localizado 30 kilómetros al suroeste de La Higuera e hipocentro a 45 kilómetros de profundidad.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) reportó una intensidad de IV grados Mercalli en las comunas de La Serena, Coquimbo, Paihuano, Vicuña, Ovalle y Rí­o Hurtado; y de III grados en Andacollo.