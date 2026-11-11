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Tópicos: País | Sismos

Temblor de magnitud 5,1 afectó a la Región de Los Lagos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Un temblor de magnitud 5,1 se percibió a las 16:21 horas de este miércoles en la Región de Los Lagos.

El Centro Sismológico Nacional situó el epicentro 45 kilómetros al noroeste de Ancud (Chiloé), y el hipocentro a 19 kilómetros de profundidad.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres reportó intensidades de IV grados Mercalli en Castro, y de III grados en Puqueldón, Quellón y Frutillar.

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