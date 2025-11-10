Temblor de mediana intensidad afectó al norte

Un sismo de mediana intensidad afectó esta mañana a la Región de Antofagasta, según informaron el Centro Sismológico Nacional (CSN) y Senapred.

Según información del CSN, el movimiento telúrico alcanzó los 5,3 Richter y ocurrió a 26 kilómetros al norte de Antofagasta y a 70 kilómetros de profundidad.

Senapred, en tanto, reportó que el sismo alcanzó los VI Mercalli en la ciudad de Antofagasta.