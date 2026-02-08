Un incendio originado la mañana de este domingo azotó las dependencias de La Vega Central, ubicada en la comuna de Recoleta, dejando al menos 70 locales con afectaciones.

Los dueños damnificados estiman pérdidas millonarias: "Se perdió la mercadería y la que se salvó era la que estaba afuera. Los que la tenían adentro sufrieron pérdida total; deben ser como 10 millones de pesos", relató uno a Cooperativa.

Otra contó que "el incendio era por la parte de atrás, donde estaban las papas, pero cuando yo llegué estaba todo quemado y arrasado".

Otro comerciante relató que un colega, "al momento de dar el agua (para apagar el fuego), salía una corriente muy baja".

LEER ARTICULO COMPLETO