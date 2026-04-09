Subasta de Aduanas incluirá PlayStation 5 desde $45 mil y autos desde $364 mil

El Servicio Nacional de Aduanas realizará entre el 14 y el 16 de abril la primera subasta electrónica del año, instancia que pondrá a disposición más de 400 lotes con productos incautados o abandonados en distintas aduanas del país.

El remate incluirá una amplia variedad de artículos, entre ellos tecnología, ropa, zapatillas, herramientas y artículos para el hogar, además de vehículos, lo que ha generado interés tanto en consumidores como en emprendedores que buscan abastecer sus negocios.

Entre los productos más llamativos figuran computadores, tablets y consolas de videojuegos. En ese contexto, destaca una PlayStation 5 con accesorios cuyo precio inicial es de $45 mil. Asimismo, uno de los lotes que ha llamado la atención corresponde a un automóvil Mazda del año 2011, con un valor de partida de $364.000.

Para participar, los interesados deben inscribirse en la plataforma oficial utilizando Clave Única y pagar una garantía equivalente al 20% del valor mínimo del producto por el que deseen ofertar. Este trámite debe realizarse hasta el 12 de abril a las 08:00 horas.

Durante el desarrollo de la subasta, los usuarios podrán realizar ofertas en línea por los distintos lotes disponibles. El sistema considera un "martillero virtual", que extiende el tiempo de cierre en caso de nuevas ofertas, lo que permite una mayor dinámica en el proceso.

Desde Aduanas destacaron que esta instancia representa una oportunidad para acceder a productos a precios más bajos que el mercado, además de una alternativa para quienes buscan iniciar o fortalecer emprendimientos en áreas como tecnología, vestuario y artículos del hogar.