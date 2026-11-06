Suspenden carrera de patitos de hule en el lago Llanquihue: ¿Qué actividad la reemplazará?

La carrera de 10.000 patitos de hule que se realizaría en el lago Llanquihue fue suspendida luego de recibir críticas por sus posibles consecuencias para el medioambiente.

La decisión fue anunciada por el alcalde de Frutillar, Javier Arismendi, quien explicó que la Municipalidad resolvió modificar la actividad tras escuchar las inquietudes de vecinos, dirigentes y organizaciones preocupadas por el cuidado del lago.

La iniciativa estaba prevista para el sábado 28 de noviembre, a las 15:00 horas, en el sector Muelle Costanera y buscaba convertirse en "la carrera de patitos de hule más grande de la historia", con el lanzamiento de 10.000 juguetes al agua y el sorteo de distintos premios entre los participantes.

Sin embargo, la propuesta recibió cuestionamientos de Defendamos la Patagonia y otras personas, principalmente por el destino de los juguetes una vez terminada la competencia y el posible daño que podrían causar a la fauna y al entorno natural.

Aunque el alcalde señaló que la organización había contemplado medidas para impedir que los patitos permanecieran en el lago, finalmente se optó por cambiar el formato de la jornada.

En reemplazo de la competencia acuática, se realizará una corrida familiar llamada "corrida amarilla", cuyo nombre hace referencia al color de los tradicionales patitos de hule.

Además, se mantendrá el carácter solidario de la iniciativa mediante una rifa en la que se entregarán los premios que originalmente estaban destinados a la carrera.

"Yo soy un amante del lago, un amante de Frutillar, he vivido toda mi vida acá, quiero que mis restos descansen en esta comuna, por ende hemos escuchado a la gente, hemos escuchado a dirigentes, hemos escuchado movimientos. Acá no se trata de algo personal, sino que hemos escuchado la voz del pueblo, como se dice, y hemos tomado la decisión de modificar esta actividad en conjunto con la Unión Comunal y vamos a invitar también que se puedan reincorporar a nuestros amigos de Acción Animal", comentó el alcalde.