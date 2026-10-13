Alerta roja para la Región Metropolitana ante fuertes lluvias
La decisión fue dada a conocer la tarde de este martes por Senapred.
Metro debió cerrar estaciones en la Línea 1 por acumulación de agua.
La decisión fue dada a conocer la tarde de este martes por Senapred.
Metro debió cerrar estaciones en la Línea 1 por acumulación de agua.
Autoridades declararon alerta roja para la Región Metropolitana debido a la fuerte tormenta eléctrica que se registra durante la tarde de este martes.
Las lluvias han generado diversos problemas en el tránsito, con inundaciones en diversas arterias y atochamientos ante la acumulación de agua en las calles.
El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, detalló que "la situación de Las Condes la alerta de Sernageomin es moderada y está en constante evaluación, de acuerdo a los pulsos de lluvia y eso puede volver a una alerta alta, de mayor riesgo".
"De acuerdo a la información que tenemos, hasta las 21:00 o 22:00 horas debería registrarse lluvias en la capital, disminuyendo su intensidad", precisó.
Producto de las lluvias, Metro confirmó el cierre de las estaciones Pedro de Valdivia y Salvador en la Línea 1, mientras que en la Línea 2 solamente está disponible el servicio en los tramos Hospital El Pino-Franklin y Los Héroes-Vespucio Norte.