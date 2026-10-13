Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y lluvia con tormenta eléctrica
Santiago9.0°
Humedad94%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Tiempo

Alerta roja para la Región Metropolitana ante fuertes lluvias

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La decisión fue dada a conocer la tarde de este martes por Senapred.

Metro debió cerrar estaciones en la Línea 1 por acumulación de agua.

Alerta roja para la Región Metropolitana ante fuertes lluvias
 ATON
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Autoridades declararon alerta roja para la Región Metropolitana debido a la fuerte tormenta eléctrica que se registra durante la tarde de este martes.

Las lluvias han generado diversos problemas en el tránsito, con inundaciones en diversas arterias y atochamientos ante la acumulación de agua en las calles.

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, detalló que "la situación de Las Condes la alerta de Sernageomin es moderada y está en constante evaluación, de acuerdo a los pulsos de lluvia y eso puede volver a una alerta alta, de mayor riesgo".

"De acuerdo a la información que tenemos, hasta las 21:00 o 22:00 horas debería registrarse lluvias en la capital, disminuyendo su intensidad", precisó.

Producto de las lluvias, Metro confirmó el cierre de las estaciones Pedro de Valdivia y Salvador en la Línea 1, mientras que en la Línea 2 solamente está disponible el servicio en los tramos Hospital El Pino-Franklin y Los Héroes-Vespucio Norte.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada