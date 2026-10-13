Alerta roja para la Región Metropolitana ante fuertes lluvias

Autoridades declararon alerta roja para la Región Metropolitana debido a la fuerte tormenta eléctrica que se registra durante la tarde de este martes.

Las lluvias han generado diversos problemas en el tránsito, con inundaciones en diversas arterias y atochamientos ante la acumulación de agua en las calles.

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, detalló que "la situación de Las Condes la alerta de Sernageomin es moderada y está en constante evaluación, de acuerdo a los pulsos de lluvia y eso puede volver a una alerta alta, de mayor riesgo".

"De acuerdo a la información que tenemos, hasta las 21:00 o 22:00 horas debería registrarse lluvias en la capital, disminuyendo su intensidad", precisó.

Producto de las lluvias, Metro confirmó el cierre de las estaciones Pedro de Valdivia y Salvador en la Línea 1, mientras que en la Línea 2 solamente está disponible el servicio en los tramos Hospital El Pino-Franklin y Los Héroes-Vespucio Norte.