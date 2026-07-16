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Tópicos: País | Tiempo

Alerta SAE: Senapred ordenó evacuar Población Argentina en Quilpué

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Alerta SAE: Senapred ordenó evacuar Población Argentina en Quilpué
 Cristofer Espinoza - Cooperativa Regiones
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Senapred ha activado el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) en distintas comunas del país a medida que el sistema frontal que afecta a Chile provoca crecidas de ríos y otros riesgos asociados.

  • Esta nota se irá actualizando con cada nueva alerta.

[18:17] Evacuación en Población Argentina, comuna de Quilpué (Región de Valparaíso)

[13:41] Evacuación en riberas de Río Curanilahue, Río Rana y Estero Plegarias, comuna de Curanilahue (Región del Biobío) 

[13:06] - Evacuación en sectores Malaquías Concha y Barrio Chino, comuna de Penco (Región del Biobío)

[11:35] - Evacuación en Cerro Verde Bajo, comuna de Penco (Región del Biobío)

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