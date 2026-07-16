Alerta SAE: Senapred ordenó evacuar Población Argentina en Quilpué

Senapred ha activado el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) en distintas comunas del país a medida que el sistema frontal que afecta a Chile provoca crecidas de ríos y otros riesgos asociados.

Esta nota se irá actualizando con cada nueva alerta.

[18:17] Evacuación en Población Argentina, comuna de Quilpué (Región de Valparaíso)

[13:41] Evacuación en riberas de Río Curanilahue, Río Rana y Estero Plegarias, comuna de Curanilahue (Región del Biobío)

[13:06] - Evacuación en sectores Malaquías Concha y Barrio Chino, comuna de Penco (Región del Biobío)

[11:35] - Evacuación en Cerro Verde Bajo, comuna de Penco (Región del Biobío)