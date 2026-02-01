Balance de temporal en la RM: Desarrollo Social levanta primeras fichas FIBE en Maipú

El delegado presidencial subrogante de la Región Metropolitana, Andrés Hidalgo, hizo esta jornada un balance de las repentinas inundaciones causadas por el inusual temporal de lluvia y tormentas que aquejan desde el sábado a distintas comunas de la zona.

Se estima que 17,4 milímetros de agua cayeron en tan solo una hora, causando deslizamientos de tierra y otras afectaciones sobre todo en Lo Barnechea y Maipú, en el marco de una época donde no se acostumbra a registrar un fenómeno climático de esta envergadura.

En este contexto, Hidalgo detalló las primeras acciones que están tomando las autoridades: "A las 02:30 de la mañana constituimos el Cogrid regional junto al gabinete y distintas carteras y se ha elaborado un dispositivo inicial que cuenta con una serie de intervenciones que apuntan a dar una primera respuesta lo más contundente posible".

Primero, "el MOP dispone de maquinaria en estos momentos y va a realizar una evaluación en terreno sobre lo que fue la respuesta de los colectores de agua, pero también de las situaciones de otros canales que no son solamente el Santa Marta", que se desbordaron a raíz de las lluvias, dijo.

Segundo, "el Minsal comenzará un proceso de vacunación porque, efectivamente, tuvimos aguas lluvias que se juntaron con aguas servidas, por lo que hay que iniciarlo. Lo más probable es que se hayan juntado por el rebalse, pero tenemos que evaluarlo de todas maneras", indicó Hidalgo.

En tanto, "el Serviu (Servicio de Vivienda) está evaluando sus contratos y Carabineros tomó la decisión de intensificar su presencia con radiopatrullas para mejorar la seguridad de las zonas más afectadas. Anoche ya se comenzaron a ejecutar las labores de limpieza con motobombas y camiones hidrojet, puestos a disposición por el Ministerio del Interior".

Asimismo, "el Ministerio de Desarrollo Social ya está desplegado con un grupo de funcionarios haciendo un levantamiento de la Ficha FIBE en coordinación con el municipio de Maipú y con otros que colaborarán en recopilar información de las familias, por lo que el trabajo tiene que ser rápido", dijo el delegado presidencial metropolitano.

Alcalde de Maipú: "Vimos más de 150 departamentos que tenían pérdida total"

En la misma línea, el jefe comunal de Maipú, Tomás Vodanovic, complementó que los equipos municipales ya están desplegados en terreno "para poder ver los sectores afectados, pero también para comenzar con las fichas FIBE a fin de cuantificar cuántas familias sufrieron daño y cuánto fue ese daño".

"Ayer (sábado) vimos en terreno más de 150 departamentos que tenían pérdida total de todos sus bienes materiales, ya que el agua les entró con más de un metro y medio en profundidad. Eso tenemos que catastrarlo con exactitud", sostuvo.

"Por otro lado, seguimos con los trabajos de limpieza del espacio público: sacar el barro de los barrios, sanitizarlos -porque teníamos aguas servidas-, comenzar con operativos de vacunación y preocuparnos de las condiciones más físicas del espacio. Las tareas las desarrollaremos durante la mañana para darles tranquilidad a los vecinos", agregó Vodanovic.

"Esto es lo más parecido (en efectos) a un terremoto, incendio o tsunami. Son varios los que los perdieron todo en cosa de munutos en una tarde de verano. Es una situación que no nos había tocado vivir como gestión municipal y para Senapred tampoco había muchos antecedentes climáticos de este tipo", lamentó el alcalde maipucino, que después añadió que "son situaciones que se van a repetir y tenemos que dar una respuesta como Estado".

Respecto a las causas de las inundaciones, Vodanovic apuntó contra los colectores de agua: "Evidentemente, hay una enorme cantidad de agua que cae en un corto período de tiempo y, según hablábamos con Senapred, no hay sistema de ese tipo que sea capaz de aguantar esa cantidad de agua en ese tiempo", expresó.

"Las consecuencias pudieron haber sido menores de contar con otras características, como una red de colectores de aguas lluvias considerable en Camino a Melipilla y el sector poniente, que hoy no existe; ver la mantención de esos colectores; ver el rol de la Autopista del Sol con algunos que estaban obstruidos", entre otros, señaló el frenteamplista.

"La experiencia de la gente ayer sábado era haber estado compartiendo en familia, ver cómo cae lluvia o granizo y, al principio, sorprenderse o reírse. Y en 20 minutos vieron su casa completamente inundada y destruida. Es una situación generalizada: no son algunas viviendas las que sufieron daños, sino barrios completos a los que les pasó una ola", relató Vodanovic.

"Lamentablemente, tenemos una ciudad que es profundamente desigual y que se planificó con esos criterios. Hay muchos sectores aquí que no tienen una solución real de aguas lluvias y se ven inundados con completos; no al nivel de ayer, pero somos una comuna que sufre frecuentemente con el agua", fustigó el jefe comunal.

"Es una ciudad que se construyó sin pensar en la calidad de vida de la gente y ese es un criterio de desigualdad y discriminación hacia la pobreza que es brutal. Este fenómeno no lo vemos en otras comunas", agregó.

Alcalde de Lo Barnechea: No hubo muertos ni daños estructurales, pero sí aislamientos

En tanto, el alcalde de Lo Barnechea, Gustavo Alessandri, señaló en Cooperativa que, "gracias a Dios, no hubo víctimas fatales que lamentar ni daños estructurales en casas, pero sí hubo condominios que no pudieron conectarse con rutas troncales porque llegó el barro y arrasó con todo".

"Hemos estado toda la noche desplegados: Municipalidad, Carabineros, Bomberos y vecinos organizados, porque esta comuna tiene harta experiencia en emergencias. En la Ruta G-21, que es el camino a Farellones, contamos con apoyo del MOP y del delegado presidencial y provincial. También estuvimos con Anglo American despejando la ruta, que solo es para residentes", dijo el jefe comunal.

Respecto a las quebradas de Ñilhue y Huallalolén -que se activaron por las lluvias en la comuna-, Alessandri afirmó que ambas "resistieron": "Los trabajos del MOP y la Municipalidad que se hicieron previamente "hizo que no pasara a una tragedia mayor".

Sin embargo, "nueve casas no podían salir, aunque las máquinas ya están acá y las tenemos con un 99% de conectividad. Ya no hay personas aisladas", aseguró el alcalde de Lo Barnechea.

No obstante, "subimos en (número de) casas inundadas, cerca de la mañana eran 48. Habilitamos albergues, pero no fue necesario (usarlos) porque los vecinos prefirieron quedarse en sus casas", agregó.

Asimismo, "por ahora no se necesita la ficha FIBE" en la zona, señaló Alessandri.