Clima loco: tras el raro temporal en la zona central, calor extremo en el sur

Tras un domingo marcado por relámpagos, truenos e intensas precipitaciones estivales en la zona central, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por un evento de altas temperaturas extremas que se reportará en la zona centro y sur del país durante esta semana.

En detalle, el fenómeno se producirá desde la tarde del miércoles hasta la tarde del jueves en las regiones del Maule (Cordillera Costa, Valle, Precordillera), Ñuble (Cordillera Costa, Valle, Precordillera), Biobío (Cordillera Costa, Valle, Precordillera), La Araucanía (Cordillera Costa, Valle, Precordillera) y Los Ríos (Cordillera Costa, Valle, Precordillera).

Esta jornada en el Biobío, los termómetros podrían alcanzar los 37º C, mientras que entre Maule, Ñuble y La Araucanía llegarían a 36º C.

Según explicó la DMC, la razón detrás de este evento es una dorsal en altura, un fenómeno consistente en una prolongación de alta presión -aire cálido y seco- en niveles superiores de la atmósfera, que genera estabilidad, cielos despejados y un aumento significativo de temperaturas.

"Se espera un alza térmica muy significativa desde la Región de Valparaíso hasta, incluso, la Región de los Ríos", dijo el meteorólogo Arnaldo Zúñiga.

En paralelo, la DMC emitió un Aviso Meteorológico de calor extremo para las regiones Metropolitana (Cordillera Costa, Valle, Precordillera), O'Higgins (Cordillera Costa, Valle, Precordillera), Biobío (Cordillera Costa, Valle, Precordillera), La Araucanía (Valle) y Los Lagos (Valle, Precordillera, Patagonia Subandina).

Balance del temporal: corte de energía y cierre de frontera

El fenómeno meteorológico de la noche del domingo dejó a 27.000 hogares sin suministro eléctrico en la Región Metropolitana y a 21 personas aisladas en el sector del Cajón del Maipo.

Las lluvias fueron particularmente intensas en la zona oriente y norte de la capital, destacando los 8,6 mm en Tobalaba y el récord de 11,6 mm en la comuna de Colina, una cifra altamente inusual para enero.

En la alta cordillera, el Paso Fronterizo Los Libertadores debió cerrar sus puertas debido a una remoción en masa que afectó el Cobertizo 2 de la ruta internacional.

"Esto ha implicado un trabajo constante de Vialidad para la limpieza y hoy día, ya a las 10:30, estaba todo ordenado para poder realizar la reapertura y tener las condiciones de transitabilidad seguras", informó el delegado presidencial provincial de Los Andes, Cristián Aravena.