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Tópicos: País | Tiempo

Del sol a los granizos: El cambiante día en Santiago

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Del sol a los granizos: El cambiante día en Santiago
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Sol, nubes y hasta granizos ha tenido este martes la Región Metropolitana, en la que se había pronosticado chubascos para la jornada.

En el Barrio Yungay, en las inmediaciones de Radio Cooperativa, tuvimos una intensa granizada que se extenidió por algunos minutos.

Lo mismo ocurrió en el Barrio Universitario, en el centro de Santiago.

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La nube siguió avanzando y, en La Cisterna y San Miguel, comenzó a llover poco después de lo ocurrido en el centro de Santiago.

Hacia el Oriente, los cielos han estado semicubiertos con claros de sol, pero también con algunas nubes que amenazan.

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