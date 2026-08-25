El viento botó un árbol, que cayó sobre cables y derribó poste que aplastó a un auto

Un desafortunado accidente afectó este martes a un automovilista que circulaba por la calle Gran Vía, en el sector de Santa María de Manquehue, en la comuna de Vitacura.

A la altura de Vía Roja, su vehículo fue aplastado por un poste del tendido eléctrico, derribado junto a otros cuatro por un árbol que cayó sobre los cables como consecuencia del fuerte viento que afectaba esta mañana a la zona oriente de la Región Metropolitana.

El conductor tuvo que ser rescatado por Bomberos, con lesiones de carácter leve.

"Se tuvo que hacer, primero, la medición de seguridad de la emergencia: se comprobó la no existencia de voltaje para poder sacar a la persona lesionada", relató el teniente Rafael Folle.

"Fueron cinco postes los que cayeron en esta emergencia, debido a la caída (previa) del árbol, que trajo todos los postes a piso", explicó.

Se trató de "un árbol que estaba en la vía pública, y podemos presumir que fue (a consecuencia de) el viento, pero no hay una certeza (absoluta) del origen de la caída", puntualizó el voluntario.

Motociclista herido por caída de árbol en La Florida

Durante esta misma jornada otro árbol cayó en similares circunstancias en Avenida Vicuña Mackenna a la altura de Escuela Agrícola, en la comuna de La Florida.

En este incidente resultó lesionado un motociclista.