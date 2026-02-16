Meteorología alertó probables precipitaciones a lo largo y ancho de la Región de Antofagasta
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
La Región de Antofagasta se mantiene bajo monitoreo tras una advertencia de la Dirección Meteorológica de Chile sobre probables precipitaciones.
El informe indica posibilidad de lluvias en el litoral -incluyendo los sectores de Antofagasta, Mejillones y Tocopilla- además de la Pampa, Cordillera de la Costa, Precordillera y Cordillera.
Para el borde costero se proyectan entre uno y cuatro milímetros de agua caída, y la intensidad será considerablemente mayor en el sector cordillerano, donde se esperan precipitaciones que podrían alcanzar entre 15 y 25 milímetros.