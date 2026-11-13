Meteorología anticipa posibles chubascos, tormentas y nubes tornádicas entre Maule y La Araucanía

El experto de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) Arnaldo Zúñiga pronosticó para este domingo una pausa de las altas temperaturas en el país, producto de una baja segregada que afectará desde el Maule hasta La Araucanía con chubascos, tormentas eléctricas y posibles nubes tornádicas.

"El paso de esta baja segregada -que comienza ya a empujar la nubosidad hacia las ciudades- desciende mañana (sábado) desde la costa a los valles interiores, así que vamos a empezar a sentir esta disminución de la temperatura máxima y también la presencia de abundantes nublazones", afirmó.

Por lo tanto, "hay un cambio drástico (del clima) sobre todo este fin de semana, y durante la próxima semana se alejan las altas presiones que nos tuvieron con este calor. No obstante, lo más importante es que las temperaturas templadas las vamos a seguir viviendo: va a estar entre los 24 y 26 grados durante la próxima semana en la zona central y centro-sur del país", sostuvo Zúñiga.