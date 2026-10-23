Noviembre registrará precipitaciones por sobre los promedios normales en la zona central debido al eventual ingreso de sistemas frontales y bajas segregadas, pronosticaron desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

"Si bien no se puede afirmar que se vayan a repetir estos eventos como los que vivimos en octubre, que fueron bien intensos, causaron gran afectación, en noviembre tampoco se puede descartar la posibilidad de que no vayan a ocurrir. Lo que estamos esperando en rigor es un noviembre con precipitaciones por sobre lo normal", afirmó en Cooperativa el meteorólogo de la DMC Elio Brufort.

En esta línea, el experto indicó que "queda dentro del margen el ingreso de sistemas frontales a la zona central de nuestro país o, si no, de bajas segregadas, que son los dos fenómenos que nos dejan precipitaciones principalmente en la zona central".

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