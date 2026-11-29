La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticó altas temperaturas entre este domingo y el miércoles para la zona centro sur del país.

Las regiones afectadas serán Maule, Ñuble y Biobío, con un calor que puede llegar hasta los 32 grados Celsius.

La Región del Maule tendrá de 29°C a 31°C entre domingo y miércoles en la cordillera de la costa; mientras que las temperaturas de entre 30°C y 32°C predominarán en valle y precordillera en las mismas jornadas.

Por su parte, la Región de Ñuble anotará máximas de entre 22°C y 24°C entre domingo y lunes.

La cordillera de la costa fijará los termómetros entre 28°C y 30°C del domingo al miércoles; y en ese mismo tiempo, se esperan máximas de hasta 30°C y 32°C en valle y precordillera.

La Región del Biobío, en tanto, concentrará el mayor desarrollo del fenómeno de altas temperaturas el miércoles 2 de diciembre. En cordillera se aguarda por máximas de 28°C a 30°C y en valle y precordillera por 30°C a 32°C.

Por último, en la Región de La Araucanía se mantiene vigente un aviso por altas temperaturas, pronosticado entre este sábado 28 de noviembre y el martes 1 de diciembre en las comunas de Angol y Renaico. Allí se aguardan máximas de 26°C a 28°C.