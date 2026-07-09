Paso Los Libertadores se mantendrá cerrado este viernes debido a pronóstico de precipitaciones

Las coordinaciones fronterizas de Chile y Argentina determinaron mantener cerrado el Sistema Integrado Cristo Redentor durante este viernes 10 de julio debido a un adverso pronóstico meteorológico que afectará a la alta cordillera.

La medida fue ratificada por la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes tras procesar los informes técnicos emitidos por las direcciones de vialidad de ambos países, los cuales concluyeron que las precipitaciones estimadas para la jornada impiden garantizar condiciones de seguridad óptimas para el tránsito de vehículos pesados y particulares por el corredor internacional.