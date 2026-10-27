Pronostican chubascos y tormenta eléctrica en la alta cordillera de la RM este miércoles

Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, adelantó en Cooperativa que para este miércoles en la Región Metropolitana, se pronostica que nuevamente habrá "algunos chubasquitos y algunas tormentas eléctricas", aunque esta vez solo en la alta cordillera.

En Lo que Queda del Día, el experto indicó que las lluvias comenzarán después de las 17:00 horas, y explicó que se deben a "una perturbación que se desplaza por el oeste rápidamente, entre hoy y mañana, sobre todo desde Coquimbo hasta el borde entre la Metropolitana y O'Higgins. Es una especie de baja presión que circulará de forma débil, pero igual va a generar esas condiciones en la cordillera".

Dicho esto, el meteorólogo aclaró que "al momento, en la precordillera prevemos solamente nubosidad parcial para mañana".