Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.2°
Humedad29%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: País | Tiempo

Pronostican chubascos y tormenta eléctrica en la alta cordillera de la RM este miércoles

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, adelantó en Cooperativa que para este miércoles en la Región Metropolitana, se pronostica que nuevamente habrá "algunos chubasquitos y algunas tormentas eléctricas", aunque esta vez solo en la alta cordillera.

En Lo que Queda del Día, el experto indicó que las lluvias comenzarán después de las 17:00 horas, y explicó que se deben a "una perturbación que se desplaza por el oeste rápidamente, entre hoy y mañana, sobre todo desde Coquimbo hasta el borde entre la Metropolitana y O'Higgins. Es una especie de baja presión que circulará de forma débil, pero igual va a generar esas condiciones en la cordillera".

Dicho esto, el meteorólogo aclaró que "al momento, en la precordillera prevemos solamente nubosidad parcial para mañana".

contenido de servicio
Las + leídas