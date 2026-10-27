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Gobierno y manejo de desastres: Tenemos que mejorar mucho, pero hemos afinado la respuesta

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON
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Tras el paso del nuevo sistema frontal por la zona central, que dejó precipitaciones, tormentas eléctricas y un inédito tornado EF-2 en Requínoa, el subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Gonzalo Arenas, analizó la respuesta estatal en El Diario de Cooperativa.

El vocero de La Moneda afirmó que "el Gobierno se va a hacer cargo y vamos a hacer las inversiones que sean necesarias" para enfrentar este tipo de eventos y mitigar sus efectos.

Por otro lado, reconoció que "tenemos que mejorar mucho lo que es la coordinación" de la respuesta ante emergencias, aunque destacó que han ido "afinando la respuesta, mejor de lo que lo habíamos hecho al principio".

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