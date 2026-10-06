Reportan avalancha en Baños Morales: piden no subir al Cajón del Maipo

Una avalancha de nieve se registró este martes en el sector de Baños Morales, en San José de Maipo, en medio del sistema frontal que afecta a la Región Metropolitana.

Según los antecedentes entregados a Cooperativa, no hubo personas lesionadas ni viviendas afectadas.

En este contexto, Transporte Informa llamó a evitar viajes innecesarios hacia el sector precordillerano y a circular con alta precaución por Camino al Volcán, debido a las precipitaciones de aguanieve desde San Gabriel.

El alcalde de San José de Maipo, Roberto Pérez, informó que los equipos municipales mantienen un monitoreo de las localidades y quebradas que se activaron debido a las intensas precipitaciones.

"Baños Morales por lo menos estuvo durante toda la tarde nevando copiosamente", señaló la autoridad, quien agregó que recibió información sobre un desprendimiento en ese sector.

"Una avalancha de nieve. Gracias a Dios no tenemos afectaciones a viviendas", afirmó.

Las lluvias también provocaron desbordes de canales y alcantarillados sobrepasados, especialmente en la localidad de San José de Maipo. Durante la jornada, los equipos municipales recorrieron la comuna hasta Baños Morales para evaluar las afectaciones.

En julio pasado un hombre y dos mujeres permanecieron seis noches aislados en un refugio de las Termas del Valle de Colina, tras subir al Cajón del Maipo antes de un sistema frontal.