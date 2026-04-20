Santiago espera alza de temperatura tras día lluvioso

El meteorólogo Andrés Moncada, de la Dirección Meteorológica de Chile, anunció en Cooperativa que se espera una oscilación térmica para este martes, que llevará la máxima a unos 24 grados, luego de un lunes lluvioso, en el que las temperaturas llegaron a los 11,4 grados.

El experto explicó que en la zona surponiente de la Región Metropolitana cayeron 10 a 15 milímetros de lluvia, mientras que para el centro fueron más débiles las precipitaciones.

"Este martes vamos a tener una mañana bastante fría acá en Santiago, con una mínima que debería rondar los cinco grados en torno a las 7:00 de la mañana. Va a estar bien frío el amanecer, no tan solo acá en Santiago, sino que en gran parte de los valles de la zona central también (...) Esperamos que la máxima sea en torno a los 23 y 24 grados", sostuvo Moncada.

Asimismo, recomendó "salir vestido 'por capas', porque la mañana se va a sentir bastante fría, pero por la tarde, tipo 14:00 de la tarde, vamos a tener temperatura en torno a los 23 o 24 grados en el centro de Santiago. Ya después de las 18:00 también las temperaturas bajarán; vamos a estar probablemente en torno a los 18 grados. Así es que va a haber una alta oscilación térmica durante la jornada".

Moncada señaló que desde el día miércoles las temperaturas mínimas van a ir escalando: "Vamos a ir manteniéndonos entre los 8 y los 9 grados en los próximos días y las máximas se van a mantener entre los 22 y los 24 grados. Vamos a tener, por lo menos hasta el día domingo, tardes templadas acá en Santiago".