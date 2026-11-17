La Región Metropolitana enfrentará un nuevo episodio de inestabilidad atmosférica, con precipitaciones que podrían comenzar entre las 15:00 y las 16:00 horas, según explicó la meteoróloga Pamela Henríquez, coordinadora de Meteored Chile.

"Las primeras precipitaciones podrían comenzar alrededor de las 3 o 4 de la tarde. Inicialmente de manera débil y aislada", señaló, agregando que la mayor actividad se concentraría entre las 18:00 y las 20:00 horas, con chubascos de mayor intensidad y posibles tormentas eléctricas.

Según las proyecciones, en Santiago podrían acumularse entre 3 y 5 milímetros de lluvia, mientras que en sectores interiores de la precordillera los montos podrían acercarse a los 10 milímetros.

En tanto, en La Araucanía se estiman probables tormentas eléctricas en zonas costeras. El alcalde de Lonquimay, Eduardo Yáñez, señaló: "En la zona alta de nuestra comuna, que siempre sufre incendios forestales por caída de rayos, siempre está en alerta el Cogrid comunal y nos preparamos con el equipo de emergencias y maquinaria ante cualquier urgencia".