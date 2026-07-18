"Se mojó todo, se perdió todo": el drama de las familias tras el sistema frontal

Las consecuencias del sistema frontal siguen afectando a miles de personas entre las regiones de Coquimbo y Valparaíso, mientras las autoridades monitorean el avance de la emergencia y advierten que aún no es momento de bajar la guardia, vecinos denuncian inundaciones, cortes de servicios básicos y daños en viviendas que vuelven a exponer la vulnerabilidad de sectores ya golpeados por desastres anteriores.

En Ovalle, uno de los sectores más afectados es la población El Estadio, donde decenas de viviendas resultaron inundadas. Los vecinos apuntan a la falta de un colector de aguas lluvias como el origen de un problema que, aseguran, se repite desde hace décadas.

"Nosotros tenemos 50 casas inundadas en el sector de la población El Estadio y esto va en aumento. Anoche tuvimos que sacar varios adultos mayores porque ya las casas tenían hasta 30 o 40 centímetros de agua adentro", relató Yuri Rojo, dirigente del sector.

El vecino sostuvo que la situación "no es primera vez que ocurre" y afirmó que "hace 45 años ese colector viene con problemas. Cada vez que hay precipitaciones de alta envergadura, el sistema colapsa y la población se inunda".

Valparaíso sin luz

En la Región de Valparaíso, en tanto, la principal preocupación sigue siendo la interrupción del suministro eléctrico. El gobernador Rodrigo Mundaca informó que la región concentra la mayor cantidad de clientes sin energía del país y advirtió que existen sectores donde el servicio lleva más de 48 horas suspendido.

"Somos la región que tiene la mayor cantidad de personas cuyo suministro eléctrico se encuentra suspendido, en algunos casos concentrado fuertemente en el valle del Aconcagua, en las provincias de San Felipe y Los Andes, con cortes por más de 48 horas", señaló.

La autoridad agregó que también existe preocupación por los sistemas de Agua Potable Rural (APR), que dependen del suministro eléctrico para operar, especialmente en comunas afectadas por los incendios de febrero de 2024.

Precisamente en Viña del Mar, familias damnificadas por el megaincendio denunciaron que el sistema frontal volvió a destruir parte de las viviendas de emergencia donde permanecen a la espera de una solución definitiva.

"Se mojó todo, se perdió todo. El techo de mi suegra se voló y se perdió todo donde estaban las cosas de mi hija", relató una vecina.

Cortes prolongados de agua

Los problemas derivados de los cortes de energía también afectan el abastecimiento de agua en comunas como Quillota. El alcalde Luis Mella explicó que dos cooperativas de agua potable permanecen sin funcionamiento debido a la falta de electricidad.

"Uno de los problemas graves que tenemos hoy es poder contar nuevamente con energía eléctrica, porque tenemos dos cooperativas de agua que están sin agua justamente por la falta de energía", indicó, junto con pedir a Chilquinta reforzar las cuadrillas para acelerar la reposición del servicio.

Si bien las lluvias han disminuido en la Región de Valparaíso, las autoridades mantienen el monitoreo de esteros y ríos, además de los socavones registrados en sectores como Reñaca y Puchuncaví, ante el pronóstico de un nuevo sistema frontal que podría dejar precipitaciones durante los próximos días.