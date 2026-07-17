Sistema frontal: Suben a cuatro los fallecidos y hay cerca de 2.500 aislados

La directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, informó esta noche que la cifra de fallecidos aumentó a cuatro debido a las fuertes precipitaciones del sistema frontal que afecta desde la zona norte al sur del país.

Durante el último balance entregado junto al Gobierno, la jefa del organismo detalló que "tenemos cuatro personas fallecidas; lamentablemente se ha sumado una nueva persona en este último momento en la Región de Valparaíso. Es un procedimiento que se encuentra en desarrollo, por lo tanto, una vez que tengamos mayor información vamos a poder entregar mayores datos".

"Entre el tramo de Coquimbo y La Araucanía, tenemos 99 personas damnificadas, 673 personas albergadas -la mayoría concentradas en la Región Metropolitana producto de las evacuaciones preventivas que se han realizado a asentamientos precarios-; 2.521 personas aisladas -concentrados en la Región de Coquimbo producto de las crecidas de cauces y de esteros que generan una condición de aislamiento-; y tenemos siete personas lesionadas", complementó la autoridad.

Sobre la afectación de viviendas, Cebrián indicó que existen seis viviendas destruidas, 113 con daño mañor, 951 con daño menor y 525 en evaluación.

Respecto al suministro eléctrico, señaló que hay 368 mil clientes sin energía entre la Región de Atacama y La Araucanía, la mayoría de ellos concentrados en la Región de Valparaíso, con 194 mil afectados.

Aunque se espera que la intensidad de las lluvias decline en las próximas horas, el sistema frontal persistirá hasta el domingo y se desplazará hacia el sur de la Región de Atacama (Provincia de Huasco).

Alerta roja y amenaza de remociones en masa

Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó que en "el transcurso de la última hora se ha determinado alerta roja para las provincias de Choapa y Limarí; para toda la Región de Valparaíso y para la comuna de María Pinto en la Región Metropolitana".

"Estamos especialmente preocupados por aquellas situaciones que dicen relación con las posibles remociones en masa en donde hay asentamientos poblacionales", advirtió, especialmente en el sector de El Infiernillo (Región de Coquimbo); en la Región de Valparaíso (con posible afectación a 621 hogares) y en los campamentos Ribera del Río en Talagante y La Islita en Puente Alto (Región Metropolitana).

Despliegue humanitario de las Fuerzas Armadas

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, sostuvo que se ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas para tareas de apoyo humanitario en las comunas de Canela e Illapel (Región de Coquimbo); Quilpué (Región de Valparaíso), y Renca, Talagante, María Pinto, Cerro Navia, Quilicura, La Cisterna y Puente Alto (Región Metropolitana).

"Como Gobierno estamos desplegando todas las capacidades del Estado para responder de la mejor manera posible a esta emergencia", añadió.