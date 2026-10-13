Senapred advierte que temporal "podría registrar un nuevo pulso" en la Región Metropolitana

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) alertó este martes que el sistema frontal que afecta a la Región Metropolitana "podría registrar un nuevo pulso" de precipitaciones según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), por lo que recomendó a la población evitar desplazamientos innecesarios y permanecer en sus hogares o lugares de trabajo.

La advertencia de la autoridad llega en medio de una compleja jornada en el Gran Santiago, caracterizada por inundaciones de vías, pasos bajo nivel anegados, cortes de energía eléctrica y alteraciones en el transporte público.

Durante el balance de la contingencia, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, hizo "un llamado a las personas que se están trasladando a sus hogares que lo realicen con la máxima precaución".

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres advirtió que el evento meteorológico que azota a la capital "podría registrar un nuevo pulso". (FOTO: ATON)

"En estos momentos se registra una alta congestión en diversos puntos de la Región Metropolitana producto de anegamientos y corte de suministro eléctrico, afectando a los semáforos", puntualizó la autoridad, afirmando también que, "teniendo en consideración que este evento meteorológico, según la DMC, podría registrar un nuevo pulso, recomendamos a las personas evitar salir de sus hogares o de sus lugares de trabajo si no es estrictamente necesario".

"Desde Senapred continuamos realizando el monitoreo de esta condición que se encuentra en desarrollo, en directa coordinación con las autoridades y organismos de respuesta", informó Cebrián.

Miles de clientes sin luz y afectaciones en Metro

La posibilidad de un nuevo pulso del frente meteorológico se suma a un balance ya complejo en la cuenca de Santiago, donde la fuerza del viento, la caída de granizo y el agua acumulada provocaron masivas fallas de suministro eléctrico e interrupciones en el transporte subterráneo.

Según explicó la líder de Senapred, "durante esta tarde se han registrado precipitaciones intensas, granizos y vientos en diferentes sectores de la Región Metropolitana, generando situaciones de emergencia que están siendo atendidas por los organismos del sistema desplegados en terreno".

Alicia Cebrián instó a quienes deben desplazarse a hacerlo "con la máxima precaución" ante la severa congestión y anegamientos. (FOTO: ATON)

"Dentro de las principales afectaciones se reportan, según la información de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, más de 60 mil clientes sin suministro eléctrico a nivel país, de los cuales 38 mil corresponden a la Región Metropolitana", puntualizó.

Finalmente, Cebrián indicó que, "en relación con los problemas de conectividad, Metro informa que se registra el cierre de algunas estaciones en la Línea 1 y 2. Esta información es dinámica, por ello invitamos a las personas a informarse por las redes oficiales".