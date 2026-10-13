Precipitaciones provocan servicio parcial en Metro: revisa el estado de Línea 1 y Línea 2

El paso de un intenso sistema frontal en la Región Metropolitana provocó alteraciones en el servicio del Metro de Santiago este martes, obligando a operar de manera parcial en Línea 2 y provocando el cierre preventivo de estaciones en Línea 1 debido a filtraciones y acumulación de agua en accesos y andenes.

La contingencia motivó el despliegue de cuadrillas técnicas y motobombas en distintos puntos de la red subterránea para mitigar el impacto de las precipitaciones en el traslado de los pasajeros capitalinos.

La situación más compleja se ha concentrado en la Línea 2, donde el servicio debió ser fraccionado dejando sin operación el tramo intermedio del trazado.

Al respecto, la gerenta de Comunicaciones y Sostenibilidad de Metro, Paulina del Campo, detalló que "el estatus de nuestra operación en Metro contempla un servicio parcial en Línea 2, tenemos fuera tres estaciones del tramo central, lo que significa que está operativa el lado norte desde Vespucio Norte hasta Los Héroes y luego desde Franklin a estación Hospital El Pino".

En cuanto a la Línea 1, tras las labores de despeje realizadas justo después del momento más duro de la tormenta, la empresa confirmó la normalización completa del servicio en las estaciones Salvador y Pedro de Valdivia, permitiendo el ingreso y salida regular de pasajeros.

Medidas de mitigación y llamado a la precaución

Frente a las complicaciones causadas por el agua en la infraestructura del tren subterráneo, la administración del transporte metropolitano dispuso trabajos de emergencia en terreno.

"Les pedimos a todas las personas que estén transitando o que requieran moverse todavía por la red que lo hagan con mucha precaución (...) estamos haciendo monitoreo con nuestros equipos todos desplegados en terreno para poder trasladar bombas que permitan evacuar más rápidamente el agua", advirtió Del Campo.

"Vamos a estar informando por nuestros distintos canales de comunicación cualquier cambio en la operación debido a los cambios que también está teniendo la lluvia", puntualizó.