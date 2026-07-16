Sistema frontal: El kit de emergencia que toda mascota debería tener

Ante el sistema frontal que afecta a 10 regiones del país y la declaración de emergencia preventiva por parte de la autoridad, el Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet) entregó una serie de recomendaciones para proteger a los animales de compañía y de producción frente a posibles situaciones de riesgo durante los próximos días.

Por qué es importante prevenir

"La exposición a la humedad por frente de mal tiempo, por muchas horas o días, bajas temperaturas, aumento de humedad ambiental, agua estancada, hacinamiento, entre otras situaciones, pueden poner en riesgo la salud de nuestros animales de compañía y enfermarse. Por esto es muy importante prevenir y planificar con antelación", indicó Viviana Valenzuela, directora de la Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas de Colmevet.

Qué debe tener el kit de emergencia

Según la Comisión de Respuesta a Desastres de Colmevet, las familias deben preparar con anticipación un kit de emergencia que incluya:

Elementos de primeros auxilios : cinta adhesiva, gasa, suero en ampollas y medicamentos prescritos.

: cinta adhesiva, gasa, suero en ampollas y medicamentos prescritos. Documentos : carnet de salud veterinario, antecedentes médicos, licencia de registro animal, microchip e identificación externa (placa), para contar con doble identificación.

: carnet de salud veterinario, antecedentes médicos, licencia de registro animal, microchip e identificación externa (placa), para contar con doble identificación. Agua y alimento para al menos 48 horas.

para al menos 48 horas. Implementos: jaula de transporte o canil, arnés, bozal, recipientes para agua y comida, frazadas o toallas, y bolsas para deposiciones.

Qué hacer si hay que evacuar

Colmevet también llamó a anticiparse ante un eventual proceso de evacuación, definiendo con antelación dónde permanecerán las mascotas y qué hacer con ellas si el tutor no se encuentra en el hogar.

Para eso, recomendó establecer una red de apoyo con familiares, vecinos o amigos. En caso de no poder evacuar a los animales, la entidad sugirió señalizar en la puerta de la casa la cantidad de mascotas que se encuentran en el interior, dejando alimento y agua suficiente para que los equipos de rescate puedan actuar.

Entre las recomendaciones adicionales, el colegio profesional indicó:

Refugiarse en un lugar seguro y mantener a las mascotas dentro del hogar en lo posible, evitando la exposición prolongada al sistema frontal.

y mantener a las en lo posible, evitando la exposición prolongada al sistema frontal. Entregar cariño a las mascotas durante la emergencia, ya que esto contribuye a reducir el estrés.

durante la emergencia, ya que esto contribuye a reducir el estrés. Si la mascota se expuso a la lluvia, dejarla en un lugar seco y secar su pelaje y piel con toalla o secador , si se cuenta con electricidad.

, si se cuenta con electricidad. Ante la duda por el tiempo de exposición al sistema frontal, llevar a la mascota a un control veterinario, dado el riesgo de enfermedades dermatológicas y cuadros respiratorios.

Mantenerse informado de las indicaciones de la autoridad y de los refugios disponibles para personas y mascotas.

Recomendaciones para animales de traspatio y producción

Colmevet advirtió que, como se ha observado en esta y otras emergencias, el efecto sobre los animales de producción y de traspatio suele impedir que las familias evacúen sus hogares, por lo que remarcó la importancia de planificar con anticipación y estar atentos a las indicaciones de la autoridad.

La entidad recomendó disponer de un lugar seguro y techado donde los animales puedan permanecer secos, además de proveerles alimento suficiente para varios días y agua de forma permanente mientras dure la emergencia.

En caso de que se deba evacuar, sugirió trasladarlos a lugares altos.