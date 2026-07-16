Sistema frontal: El kit de emergencia que toda mascota debería tener
Especialistas explicaron qué elementos no pueden faltar y qué medidas adoptar ante una posible evacuación.
Especialistas explicaron qué elementos no pueden faltar y qué medidas adoptar ante una posible evacuación.
Ante el sistema frontal que afecta a 10 regiones del país y la declaración de emergencia preventiva por parte de la autoridad, el Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet) entregó una serie de recomendaciones para proteger a los animales de compañía y de producción frente a posibles situaciones de riesgo durante los próximos días.
"La exposición a la humedad por frente de mal tiempo, por muchas horas o días, bajas temperaturas, aumento de humedad ambiental, agua estancada, hacinamiento, entre otras situaciones, pueden poner en riesgo la salud de nuestros animales de compañía y enfermarse. Por esto es muy importante prevenir y planificar con antelación", indicó Viviana Valenzuela, directora de la Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas de Colmevet.
Según la Comisión de Respuesta a Desastres de Colmevet, las familias deben preparar con anticipación un kit de emergencia que incluya:
Colmevet también llamó a anticiparse ante un eventual proceso de evacuación, definiendo con antelación dónde permanecerán las mascotas y qué hacer con ellas si el tutor no se encuentra en el hogar.
Para eso, recomendó establecer una red de apoyo con familiares, vecinos o amigos. En caso de no poder evacuar a los animales, la entidad sugirió señalizar en la puerta de la casa la cantidad de mascotas que se encuentran en el interior, dejando alimento y agua suficiente para que los equipos de rescate puedan actuar.
Entre las recomendaciones adicionales, el colegio profesional indicó:
Colmevet advirtió que, como se ha observado en esta y otras emergencias, el efecto sobre los animales de producción y de traspatio suele impedir que las familias evacúen sus hogares, por lo que remarcó la importancia de planificar con anticipación y estar atentos a las indicaciones de la autoridad.
La entidad recomendó disponer de un lugar seguro y techado donde los animales puedan permanecer secos, además de proveerles alimento suficiente para varios días y agua de forma permanente mientras dure la emergencia.
En caso de que se deba evacuar, sugirió trasladarlos a lugares altos.