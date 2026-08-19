Tras emergencia en el norte: ¿Cómo se prepara la mitigación ante nuevos aluviones?

A partir de la emergencia en el norte del país, el Gobierno busca cómo avanzar en materia de mitigación de aluviones, ante la posibilidad de bajas segregadas cada vez más frecuentes por el fenómeno de El Niño.

El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, detalló que "efectivamente son diferentes intervenciones de infraestructura las que hemos realizado. En primer lugar está el mantenimiento de los cursos fluviales, ya sean los canales, parques inundables, quebradas, que ocurre de forma especial en invierno".

"Esta intervención temprana nos ha permitido mitigar en forma adecuada. También estamos avanzando bien fuertemente en los bordes costeros y bordes fluviales, porque son infraestructura que no solo tiene un impacto en la economía, en el turismo, además en la calidad de vida de quienes habitan en esos lugares, sino que también tiene un componente de seguridad hídrica y de infraestructura muy provechosa", añadió.

Sobre estos trabajos, que generalmente se demoran tres años, el geólogo de la Usach, Ayaz Alam, comentó que "la mitigación de aluviones no es una sola obra, es un sistema que hay que pensar de aguas arriba hacia aguas abajo y hay que seguir el recorrido de cada quebrada. En la parte alta, donde nace el flujo, lo que se construye son diques transversales, pequeños, que cortan la energía del agua y retienen las rocas más grandes antes de que tomen velocidad".

"Más abajo, en el curso medio, van las piscinas de decantación o las piscinas aluvionales, y justo antes de que entran en la trama urbana vamos a tener los muros de aluviones", precisó.

El geógrafo Roberto Rondanelli complementó que "las bajas segregadas son bastante frecuentes en el norte de Chile y ocurren unas siete u ocho intensas por año, pero no siempre llueve en esas bajas segregadas, porque no tienen el vapor de agua necesario para hacer llover".

"En estas condiciones del Niño costero sí está ese elemento que es el vapor de agua adicional que permite que las bajas segregadas lluevan y que se produzcan estas lluvias extraordinarias en el norte de Chile", lamentó.

De acuerdo a las últimas proyecciones de la Dirección Meteorológica de Chile, se esperan mayores precipitaciones en la zona durante los últimos meses de este año.