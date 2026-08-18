11:33 - | Presidente Kast en la Delegación Presidencial de Antofagasta: Estamos en Antofagasta, evaluando las consecuencias del sistema frontal que afectó a Tocopilla y otras localidades de la región. Junto al Gobernador, Delegada, Subsecretarios y autoridades nos reunimos en la mesa técnica en la Delegación Presidencial Regional para ver las%u2026 pic.twitter.com/Bcp5vrn1cN — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) August 19, 2026

11:33 - | Luego de concluir la reunión de coordinación en la capital regional, el Jefe de Estado viajará hacia Tocopilla, que se encuentra bajo estado de excepción constitucional de catástrofe, para liderar personalmente las acciones de contingencia e inspeccionar los estragos provocados en la víspera por la activación de tres quebradas, lo que generó severas inundaciones y acumulaciones de barro.

11:31 - | Tras su llegada, el Mandatario se trasladó a las dependencias de la Delegación Presidencial de Antofagasta, donde sostuvo un encuentro de trabajo junto a la delegada regional, Katherine López; el alcalde de la comuna, Sacha Razmilic, y el senador Pedro Araya (PPD), además de autoridades comunales y de emergencia. [Video] Presidente Kast llegó a la Región de Antofagasta para evaluar en terreno los estragos del temporal https://t.co/0VVxbi3M95 pic.twitter.com/S0gitD36qG — Cooperativa (@Cooperativa) August 19, 2026

10:48 - | El delantero chileno reposteó el viaje del Mandatario a la zona: "Confío en usted presidente": Alexis Sánchez ofreció ayuda a Kast tras viaje a Tocopilla https://t.co/DrK1eHmT7g pic.twitter.com/noDDPDD2eR — Cooperativa (@Cooperativa) August 19, 2026

09:51 - | En Cooperativa, Máximo Pavez destacó que las piscinas de contención "hicieron su trabajo" al frenar la bajada de piedras y escombros: Pavez y reforma en seguridad: Sin afán refundacional, es interesante generar herramientas creativas https://t.co/xGSSb8iw8K pic.twitter.com/EiBFzw7Iwx — Cooperativa (@Cooperativa) August 19, 2026

00:13 - | Delegada presidencial de Antofagasta, Katherine López: Cuando les damos precauciones, es para que las tomen en serio: en Tocopilla hubo remociones de barro de 90 km/h, con una fuerza de 7 toneladas aproximadamente. Eso es un riesgo fatal

00:13 - | Delegada presidencial de Antofagasta, Katherine López: Durante dos horas, cayó una gran cantidad de agua, que va entre los 3 y 5 mm, que se fue acumulando en nuestras laderas y cuencas, y en parte de las quebradas

00:06 - | Alcalde de Iquique, Mauricio Soria: Se cerró el acceso a San Marcos y también a Chanavaya. Hemos conversado con los vecinos, y trataremos de darles mayor información cuando Vialidad esté aquí, con la maquinaria para despejar

00:04 - | Alcalde de Iquique, Mauricio Soria: Cuando nos avisaron de la activación de la quebrada en San Marcos, de inmediato me dirigí hacia el lugar. Estábamos en contacto con la dirigenta del sector, pero no pudimos llegar porque ocurrió este desprendimiento

22:08 - | Hay nueva alerta SAE para las comunas de Diego de Almagro y Chañaral: %uD83D%uDD34 ¡ATENCIÓN! Por alerta de crecida se hace un llamado a EVITAR acercarse a la ribera del Río Salado, en las comunas de #DiegoDeAlmagro y #Chañaral, Región de Atacama.



Para reforzar el alertamiento preventivo #SENAPRED activó mensajería SAE.



Mantente informado a través de los%u2026 pic.twitter.com/jvXVT1kecf — SENAPRED (@Senapred) August 19, 2026

21:40 - | Antofagasta: Al menos 20 personas, incluidas sus mascotas, personal de Carabineros y de la Municipalidad de Antofagasta, quedaron aisladas tras la activación de la quebrada Roca Roja, mientras hacían evacuación del sector Coloso. El alcalde Sacha Razmilic detalló que la quebrada Jorgillo dividió el sector de la Caleta Coloso en dos.

21:24 - | El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, detalló que maquinaría trabaja en el despeje de la ruta que une Alto Hospicio e Iquique para habilitar una de las vías en la Routa 504, afectada por un socavón.

21:23 - | Senapred pidió evacuar sector Miramar en la comuna de Taltal, Región de Antofagasta, por activación de quebradas. Autoridades entregan un nuevo balance sobre el sistema frontal y las medidas desplegadas https://t.co/Zaydv1Zyk8 — SENAPRED (@Senapred) August 19, 2026

21:20 - | Más de 10.000 clientes se encuentran sin suministro eléctrico, concentrados en la Región de Tarapacá con más 6.662 y poco más de 3.200 en la Región de Antofagasta, detalló Senapred.

21:16 - | Se registraron 13 mensajes SAE durante esta jornada, principalmente en la Región de Antofagasta, en sector de Tocopilla, Taltal y Antofagasta. En la comuna de Iquique (Región de Tarapacá) se enviaron tres mensajes SAE y, recientemente, un mensaje preventivo en la comuna de Diego de Almagro (Región de Atacama).

21:11 - | Alicia Cebrián, directora nacional de Senapred: En esta jornada tenemos 64 persona damnificadas, 521 albergados y 3 lesionados. Además, 30 viviendas con daño mayor, 23 con daño menor, 63 en evaluación.

21:11 - | Presidente José Antonio Kast viajará este miércoles a Tocopilla para evaluar los efectos del fenómeno climático.

21:06 - | Claudio Alvarado, biministro del Interior y Segegob; Las clases en la Región de Arica estás suspendidas por el día de mañana, lo mismo en Tarapacá y Antofagasta. En Atacama la suspensión de clases es en Alto del Carmen, Chañaral, sector rural de Tierra Amarilla y Diego de Almagro.

21:05 - | Senapred entregó un nuevo balance sobre el fenómeno meteorológico que afecta al norte de Chile. Autoridades entregan un nuevo balance sobre el sistema frontal y las medidas desplegadas https://t.co/Zaydv1Zyk8 — SENAPRED (@Senapred) August 19, 2026

20:12 - | Personal de la Armada se encuentra colaborando con los afectados por la emergencia: La Lancha de Servicios Generales %u201CIquique%u201D se encuentra navegando con rumbo sur hasta el sector de %u201CEl Loa%u201D para evacuar personas que se encuentran aisladas en el lugar.#ArmadaPorChile pic.twitter.com/f3MwTeUweF — Armada de Chile (@Armada_Chile) August 18, 2026

19:58 - | Nueva orden de evacuación por parte de Senapred: "Por activación de quebradas", Senapred ordena evacuar el sector Coloso de la comuna de Antofagasta: pic.twitter.com/JCJzND4S2s — Cooperativa (@Cooperativa) August 18, 2026

19:18 - | Gobierno y Senapred encabezan mesa técnica por evento meteorólogico que afecta a las regiones de Tarapacá y Antofagasta. AHORA |

Biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, junto a la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), Alicia Cebrián, encabezan mesa técnica por evento meteorológico que concentra afectación en las regiones de%u2026 pic.twitter.com/UrkPaVKWs8 — SENAPRED (@Senapred) August 18, 2026

19:18 - | En el extremo norte de Iquique, en el sector del Marinero Desconocido, se ha trasladado personal del Cuerpo de Bomberos de para colaborar en el rescate de personas que han quedado atrapadas.

19:17 - | Iquique: En la Avenida Ramón Pérez Opazo, en el sector sur de la ciudad de Iquique, entre calle Cerro Dragón y calle Rancagua se ha generado un socavón de gran magnitud. Personal de Carabineros bloqueó el tránsito.

19:14 - | Fabiola Barrenechea, geógrafa y directora de Fundación Intergeographic: El norte no está acostumbrado a las precipitaciones. Lo más sensato hoy para las ciudades que están expuestas a estos fenómenos es mirar esta gran cuenca, por donde desagua este material y en esas zonas ubicar piscinas decantadoras que disipen esa energía, porque es imposible evitar que los aluviones ocurran.

19:13 - | Fabiola Barrenechea, geógrafa y directora de Fundación Intergeographic: El Estado tiene que aceptar el riesgo al que se está expuestos, que son las remociones en masa, y qué obras de mitigación se pueden construir para que el impacto no sea tan grande.

19:10 - | Senapred pidió evacuar sectores Pacífico Norte, Tres Marías, La Patria, Cinco de Octubre, Calle Colón y Pasaje Esmeralda en la comuna de Tocopilla, Región de Antofagasta, por activación de quebradas. ¡ATENCIÓN!

Por activación de quebradas se solicita EVACUAR sectores Pacífico Norte, Tres Marías, La Patria, Cinco de Octubre, Calle colón y Pasaje Esmeralda en la comuna de #Tocopilla, Región de Antofagasta.

Para reforzar los procesos de evacuación #SENAPRED activó%u2026 pic.twitter.com/gHEIA9umPm — SENAPRED (@Senapred) August 18, 2026

19:00 - | Fabiola Barrenechea, geógrafa y directora de Fundación Intergeographic: En Tocopilla y en Iquique tienen este murallón de la cordillera de la costa a la espalda, que tiene material suelo, resecado con el tiempo, y mucha pendiente. Por lo tanto, frente a precipitaciones intensas como las que vivieron ahora, donde lo normal es que caiga 10 milímetros al año y ahora han caído entre 15 y 20 milímetros, esa cantidad de agua hace que se activen rápidamente las quebradas.

18:59 - | CGE informó que 6.100 clientes permanecen sin suministro eléctrico en la comuna de Tocopilla, en la Región de Antofagasta, por condiciones de seguridad asociadas a la emergencia.

18:50 - | De acuerdo a la empresa, Bomberos solicitó el corte de la energía para resguardar a la comunidad y a los equipos de emergencia. La reposición del suministro se realizará una vez que las autoridades estimen que es seguro energizar la red.

18:48 - | Pedro Berríos, jefe de la unidad de Emergencia de Sernageomin: El Estado ya venía invirtiendo en obras de contención aluvional. Su principal objetivo no es que detenga el flujo del agua, sino que le quite energía para que no sea destructivo.

18:47 - | Pedro Berríos, jefe de la unidad de Emergencia de Sernageomin: Si no hubieran existido estas obras de mitigación, que en parte lograron encausar estos flujos aluvionales, la afectación hubiera sido mucho mayor.

18:45 - | Nuestra geografía es muy dinámica. En el norte, existe un farellón costero, que significa que cuando entra este fenómeno provoca que las nubes tomen una altura mayor, por lo tanto, los suelos tienen poca capacidad de absorción a diferencia de la zona sur. Por lo tanto, cuando se generan precipitaciones intensas en corto periodo de tiempo ocurre un arrastre de material.

18:40 - | Pedro Berríos, jefe de la unidad de Emergencia de Sernageomin: Se tomaron las medidas preventivas cuando supimos de esto. Alertamos de la ocurrencia de eventos como los que se vivieron hoy, para la costa de Antofagasta la probabilidad era muy alta sobre remoción en masa.

18:33 - | Dos buses de transporte quedaron atrapados en la localidad de Putre, Región de Tarapacá, debido a las lluvias. El teniente coronel Raúl Arismendi detalló que el hecho ocurrió en la Ruta CH-11, a la altura del kilómetro 35, en destino a Bolivia: "Se realizaron las coordinaciones pertinentes tanto con el Ejército de Chile como con la Municipalidad de Putre para poder bajar a estos pasajeros y a los tripulantes de ambos buses y albergarlos en un recinto destinado por el municipio".

18:30 - | Katherine López, delegada presidencial de Antofagasta, hizo un llamado a las personas evacuadas a no volver si han cesado las precipitaciones hasta que se establezca que es seguro volver a casa: "Vamos a estar revisando y entregando la comunicación necesaria para que las personas puedan volver a sus hogare".

18:27 - | Gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, destacó estado de catástrofe y la presencia de personal de las Fuerzas Armadas en Tocopilla: "Hay personas que no van a poder volver a sus hogares y tenían este riesgo de sufrir saqueos o robos, y con esta medida van a tener la certeza que va a haber un resguardo".

18:18 - | Subsecretario Pavez realizó un sobrevuelo junto a Senapred de las piscinas aluvionales en la Región de Antofagasta. Aseguró que están en buen estado, secas y con capacidad para contener activación de quebradas. Gracias a la @FACh_Chile hicimos un sobrevuelo con la delegada presidencial y el director regional de @Senapred para revisar la infraestructura de piscinas aluvionales. Están en buen estado, secas y con capacidad de poder contener activación de quebradas en Antofagasta. pic.twitter.com/madyNkAC7h — Máximo Pavez %uD83C%uDDE8%uD83C%uDDF1 (@MaximoPavezC) August 18, 2026

18:15 - | Se registran trombas marinas en la ciudad de Antofagasta. ESTÁ PASANDO %uD83C%uDF2A%uFE0F Se registra tromba marina frente a la ciudad de Antofagasta.



©%uFE0F Video compartido por la comunidad de RedGeoChile. pic.twitter.com/gfaPKTQbKE — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) August 18, 2026

18:14 - | [Audio] Meteorología: La buena noticia es que lo más intenso de la lluvia en el norte ya pasó [Audio] Meteorología: La buena noticia es que lo más intenso de la lluvia en el norte ya pasó https://t.co/zwdf7Qs4Bk pic.twitter.com/rLYRSSKIij — Cooperativa (@Cooperativa) August 18, 2026

18:12 - | Sacha Razmilic, alcalde de Antofagasta: Las quebradas han respondido, pero no ha llovido lo suficiente. Estamos preocupados porque la alerta climática dice que la lluvia no caerá en la ciudad, pero se concentrará en la cordillera de la costa. Se están monitoreando para que no se saturen. El problema son las quebradas que no tienen obras aluvionales, donde también hay asentamientos irregulares.

18:09 - | Sacha Razmilic, alcalde de Antofagasta: En su extensión urbana, Antofagasta tiene 25 kilómetros de largo y tenemos zonas en las que llueve más y otras que menos por su situación geográfica. El tema de que este bordeada por la cordillera de la costa, hace que tengamos 18 quebradas; de ellas, 11 tiene obras aluvionales.

17:58 - | Sacha Razmilic, alcalde de Antofagasta: La ciudad no está preparada para las lluvias. En 2015 tuvimos un evento climático fuerte y en 2017 también, y las ciudades no pueden ignorar que los frentes están entrando cada vez más al norte.

17:56 - | Coronel Luis Muñoz, prefecto de la prefectura de Antofagasta de Carabineros: El llamado a las personas de las zonas que no son afectadas a que no hagan turismo de emergencia, porque más que ayudar entorpecen el trabajo de Carabineros y Bomberos.

17:53 - | Coronel Luis Muñoz, prefecto de la prefectura de Antofagasta de Carabineros: La alcaldesa reportó personas desaparecidas, pero era un problema de comunicación. No había contacto, pero no estaban desaparecidas y fueron encontradas sin ningún problema.

17:53 - | Coronel Luis Muñoz, prefecto de la prefectura de Antofagasta de Carabineros: La Ruta D-1, que une a Antofagasta con Tocopilla, se encuentra cortada en dos sectores, por lo que es imposible el acceso terrestre por la ruta costera. Vehículos de emergencia ya se pueden desplazar por la Ruta CH-24, que une María Elena, Ruta 5 Norte con Tocopilla, por lo que ya llegaron funcionarios a la ciudad.

17:50 - | Coronel Luis Muñoz, prefecto de la prefectura de Antofagasta de Carabineros: Hemos tenido momentos intensos. Son muchas las emergencias por las cortes de rutas y el aluvión que afectó a Tocopilla.

17:39 - | Senapred declaró alerta roja para la Provincia de Iquique y la comuna de Huara por evento meteorológico. #SenapredTarapacá Se declara Alerta Roja y cancela Alerta Amarilla para la provincia de Iquique y la comuna de Huara por evento meteorológico.

Más información en: https://t.co/5vuKBpz1Kz pic.twitter.com/weIeqmhx2W — SENAPRED (@Senapred) August 18, 2026

17:35 - | El meteorólogo Elio Brufort, de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), precisó que la máxima intensidad de precipitaciones del núcleo frío en altura que afecta a la zona norte del país ya pasó. Se espera que las lluvias culminen en la noche y mañana amanezca despejado o nubosidad parcial.

17:28 - | Ljubica Kurtovic, alcaldesa de Tocopilla, por desaparecidos: Hubo miedo porque la gente informaba de familiares que no aparecían, pero hubo quienes que estuvieron atrapados en ciertos sectores y ahora reportaron que aparecieron. Estamos más tranquilos.

17:26 - | Ljubica Kurtovic, alcaldesa de Tocopilla: Acá no tenemos botas de agua. No tenemos cultura invernal, las temperaturas son moderadas en general.

17:24 - | Ljubica Kurtovic, alcaldesa de Tocopilla: Se agradece que se haya decretado el estado de catástrofe para poder usar los recursos e ir en ayuda de nuestra gente. Estuvimos con medidas preventivas, pero a veces hay que trabajar 50 y 50: las autoridades ponen una parte y la otra debe hacerlo la comunidad.

17:22 - | Ljubica Kurtovic, alcaldesa de Tocopilla: Tocopilla es un cordón de quebradas, donde la cordillera de la costa está en su más alto tamaño. Entonces, las vías aluvionales y piscinas sirvieron bastante para contener todo el barro y agua.

17:00 - | Ljubica Kurtovic, alcaldesa de Tocopilla: Los aluviones que tuvimos fueron considerables. La fuerza de la naturaleza es increíble. Hay caminos anegados, deslizamientos importantes, gente aislada, pero durante el transcurso de la noche se despejen los caminos.

16:43 - | Senapred pidió evacuar sectores Zofri Barrio Industrial y Minero Desconocido en la comuna de Iquique, Región de Tarapacá, por peligro de aluvión. ¡ATENCIÓN!

Por peligro de aluvión se solicita EVACUAR sectores ZOFRI Barrio Industrial y Marinero Desconocido en la comuna de #Iquique, Región de Tarapacá.

Para reforzar los procesos de evacuación #SENAPRED activó Mensajería #SAE.

Mantén la calma y sigue las%u2026 pic.twitter.com/DqDece9Doz %u2014 SENAPRED (@Senapred) August 18, 2026

16:17 - | El subsecretario remarcó que, a diferencia de un tsunami, en los aluviones las personas deben evacuar de forma horizontal y salir del curso del agua

16:15 - | Pavez recalcó que "ahora a Tocopilla no se puede llegar"

16:13 - | "El barro se va a secar rápido, por lo tanto, tenemos que ser capaces de llegar cuanto antes. La planificación está para que apenas haya una ventana y que paren las precipitaciones podamos iniciar cuanto antes las labores de despeje", indicó.

16:13 - | En cuanto a la conectividad, Pavez indicó que no hay rutas despejadas para la llegada de ayuda a la zona, por lo que trabajan en ello

16:12 - | Respecto a las personas desaparecidas, el subsecretario indicó que no hay denuncias formalizadas en el sistema de Senapred, por lo que no existe la información oficial al respecto

16:11 - | El subsecretario Pavez adelantó que esperan para esta noche el cese de las lluvias en la Región de Antofagasta

16:10 - | El Presidente José Antonio Kast decretó estado de catástrofe en la provincia de Tocopilla Debido a las graves afectaciones del temporal en Tocopilla, he decidido decretar estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla y disponer de todos los recursos humanos y materiales que permitan enfrentar esta emergencia. El Subsecretario del%u2026 — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) August 18, 2026

15:46 - | Parlamentarios de la zona y autoridades piden que se decrete estado de catástrofe.

15:45 - | Tres personas han sido reportadas como desaparecidas en Tocopilla tras el fenómeno meteorológico. El Cogrid regional se encuentra reunido y dará a conocer un balance en un punto de prensa.

15:43 - | Senapred canceló alerta amarilla y decretó alerta roja para comunas de Tocopilla, Antofagasta, Mejillones y Taltal, de la Región de Antofagasta. Además, ordenó alerta de evacuación para evacuar sectores Pacífico Norte, Tres Marías, 5 de Octubre, 18 de Septiembre, Almirante Riveros, O'Higgins, Huella Tres Puntas y Colón.

15:16 - | Senapred pidió evacuar sector de Paposo en la comuna de Taltal, Región de Antofagasta, por activación de quebradas. ¡ATENCIÓN!

Por activación de quebradas se solicita EVACUAR sector Paposo en la comuna de #Taltal, Región de Antofagasta. #SENAPRED activó Mensajería #SAE.

Mantén la calma y sigue las indicaciones de las autoridades y organismos en terreno. Al momento de evacuar recuerda%u2026 pic.twitter.com/l4upDVArvo — SENAPRED (@Senapred) August 18, 2026

14:38 - | Senapred pidió evacuar sector Huella Tres Puntas en la comuna de Tocopilla, Región de Antofagasta, por activación de quebradas. ¡ATENCIÓN!

Por activación de quebradas se solicita EVACUAR sector Huella Tres Puntas en la comuna de #Tocopilla, Región de Antofagasta.



Mantén la calma y sigue las indicaciones de las autoridades y organismos en terreno. Al momento de evacuar recuerda considerar a tu mascota%u2026 pic.twitter.com/QY67mMux4a — SENAPRED (@Senapred) August 18, 2026

13:26 - | El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, confirmó la suspensión de clases para este miércoles en la comuna

13:25 - | El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, planteó que "todo el esfuerzo del gobierno y del sistema de emergencia y desastres está desplegado en la región. Hay una preocupación especial por los 56 campamentos que hay, sobre todo a pie de las quebradas"

13:18 - | Senapred declaró alerta roja para las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla #SenapredAntofa Se declara Alerta Roja y cancela Alerta Amarilla para las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla por evento meteorológico.

Más información en:https://t.co/02ZLYoKE9f pic.twitter.com/Coc9pbkGeB — SENAPRED (@Senapred) August 18, 2026

13:12 - | La alcaldesa Ljubica Kurtovic comentó que "se activó la quebrada del Limón, que está en Pacífico Norte, y también la de 5 de octubre, que está bajando por calle O'Higgins. Hay una fuerza de barro bastante poderosa, que está arrastrando vehículos y todo lo que pilla".

13:07 - | Senapred ha pedido evacuar diversos sectores: ¡ATENCIÓN!

Por activación de quebradas se solicita EVACUAR sectores Almirante Riveros y O'Higgins en la comuna de #Tocopilla, Región de Antofagasta.



Mantén la calma y sigue las indicaciones de las autoridades y organismos en terreno. Al momento de evacuar recuerda considerar a%u2026 pic.twitter.com/Gp4udbNHys — SENAPRED (@Senapred) August 18, 2026