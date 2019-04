Presidenta CUT: Dirección del Trabajo juega a favor de los empleadores

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, comentó en El Diario de Cooperativa que "en Chile no se valora el rol del sindicato" ad portas de conmemorarse un nuevo 1 de mayo y tras conocerse que la tasa de sindicalización se mantiene cercana al 20 por ciento al cumplirse el segundo año de la reforma laboral.

Este domingo se conoció que durante 2018 la tasa de sindicalización llegó a un 20,6 por ciento, lo que representa un estancamiento respecto al año anterior, cuando se situó en un 20,9 por ciento, yendo en sentido contrario del objetivo de la citada reforma, que buscaba aumentar el número de trabajadores sindicalizados.

A juicio de la dirigenta, "estamos discutiendo en Chile si vamos a lograr defender los derechos que nos hemos ganado, porque hoy día se relativiza el derecho a huelga, se quiere reponer a los grupos negociadores, entonces, miremos con perspectiva el debate".

Para la representante de los trabajadores, "esto no es Finlandia, no es Suecia, por lo tanto, que a mí me digan en Chile no estamos en torno a los países nórdicos en la sindicalización me parece que uno debería decir qué pasa en Chile y en Chile no se valora el rol del sindicato, tenemos una Dirección del Trabajo que hoy día juega a favor de los empleadores, así de terrible es la realidad que estamos viviendo".

De acuerdo a lo expresado por Figueroa, "el trabajo tiene que seguir siendo fortalecer más la organización colectiva, porque es la única manera de enfrentar la crisis de empleabilidad y el potencial riesgo de pérdida de derechos de los trabajadores".

También la presidenta de la CUT se refirió al proyecto de adaptabilidad laboral que será presentado por el Gobierno y que busca la modernización y flexibilidad del mercado del trabajo y una mayor inclusión de personas con discapacidad.

Según la dirigenta sindical, "el camino que ha propuesto el Gobierno respecto de que esto sea de la mano de más flexibilidad no es el camino que a nosotros nos asegura que nos estamos haciendo cargo de mejores trabajos, sino que potencialmente estamos enfrentados a empleos de peor calidad y eso nos parece preocupante, porque es la tendencia en el mundo".