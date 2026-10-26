Black Friday abrirá 3.505 vacantes laborales con sueldos de hasta $900 mil

El Black Friday, que se realizará entre el viernes 27 y el lunes 30 de noviembre, generará 3.505 oportunidades laborales, con puestos en áreas como bodega, transporte, logística y ventas, además de sueldos que pueden alcanzar los $900.000.

La oferta fue anunciada por el Grupo de Empresas Teamwork y contempla vacantes para responder al aumento de la actividad durante esta campaña de descuentos, que también impulsa la contratación de personal para las semanas previas a Navidad.

La mayor parte de los puestos corresponde a operarios y operarias de bodega, con 2.900 vacantes disponibles, a las que se suman otras 100 oportunidades para trabajar en esa misma área con jornada parcial.

También se buscan trabajadores para funciones de carga y descarga, preparación de pedidos, operación de grúas y apiladores eléctricos, además de cargos administrativos, coordinación de patio y supervisión de operaciones.

Los sueldos varían según el cargo y la jornada laboral: los puestos de bodega ofrecen entre $540.000 y $620.000, mientras que las opciones part-time contemplan remuneraciones de entre $260.000 y $300.000. En tanto, los supervisores de operaciones pueden recibir hasta $900.000.

Camila Muñoz, gerenta de operaciones de Teamwork, señaló que estas contrataciones buscan responder a las necesidades operativas de la campaña y entregar oportunidades a quienes buscan trabajo.

Aunque muchos de estos empleos son temporales, algunos podrían extenderse según el compromiso, el desempeño y la capacidad de adaptación de los trabajadores.

Las personas interesadas pueden revisar los requisitos de cada cargo y enviar su postulación a través del sitio web www.team-work.cl.

¿Cuáles son los cargos disponibles y cuáles son sus sueldos?