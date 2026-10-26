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Tópicos: País | Trabajo

Black Friday abrirá 3.505 vacantes laborales con sueldos de hasta $900 mil

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Pese a que muchos de estos empleos son temporales, algunos podrían extenderse.

Black Friday abrirá 3.505 vacantes laborales con sueldos de hasta $900 mil
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El Black Friday, que se realizará entre el viernes 27 y el lunes 30 de noviembre, generará 3.505 oportunidades laborales, con puestos en áreas como bodega, transporte, logística y ventas, además de sueldos que pueden alcanzar los $900.000.

La oferta fue anunciada por el Grupo de Empresas Teamwork y contempla vacantes para responder al aumento de la actividad durante esta campaña de descuentos, que también impulsa la contratación de personal para las semanas previas a Navidad.

La mayor parte de los puestos corresponde a operarios y operarias de bodega, con 2.900 vacantes disponibles, a las que se suman otras 100 oportunidades para trabajar en esa misma área con jornada parcial.

También se buscan trabajadores para funciones de carga y descarga, preparación de pedidos, operación de grúas y apiladores eléctricos, además de cargos administrativos, coordinación de patio y supervisión de operaciones.

Los sueldos varían según el cargo y la jornada laboral: los puestos de bodega ofrecen entre $540.000 y $620.000, mientras que las opciones part-time contemplan remuneraciones de entre $260.000 y $300.000. En tanto, los supervisores de operaciones pueden recibir hasta $900.000.

Camila Muñoz, gerenta de operaciones de Teamwork, señaló que estas contrataciones buscan responder a las necesidades operativas de la campaña y entregar oportunidades a quienes buscan trabajo.

Aunque muchos de estos empleos son temporales, algunos podrían extenderse según el compromiso, el desempeño y la capacidad de adaptación de los trabajadores.

Las personas interesadas pueden revisar los requisitos de cada cargo y enviar su postulación a través del sitio web www.team-work.cl.

¿Cuáles son los cargos disponibles y cuáles son sus sueldos?

  • Administrativo de transporte: $730.000 a $797.000.
  • In House: $601.000 a $700.000.
  • Administrativo logístico: $540.000 a $733.000.
  • Coordinador de patio: $630.000 a $700.000.
  • Operador/a de picking: $650.000 a $750.000.
  • Operador/a de grúa: $650.000 a $700.000.
  • Operador/a de apilador reach: $700.000 a $778.000.
  • Operario/a de carga y descarga: $650.000 a $700.000.
  • Operario/a de bodega: $540.000 a $620.000.
  • Operario/a de producción: $570.000 a $670.000.
  • Supervisor de operaciones: $750.000 a $900.000.
  • Vendedor/a retail: $600.000 a $620.000.
  • Operario/a de bodega part-time: $260.000 a $300.000.

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