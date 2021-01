Desempleo en el Gran Santiago cerró 2020 en un 11,5%

La tasa de desempleo en el Gran Santiago llegó al 11,5 por ciento en diciembre, marcando una baja de 1,3 por ciento en comparación a septiembre del 2020, demostrando una leve recuperación en la capacidad de generar empleos tras el estallido social y la pandemia del Covid-19.

De acuerdo a las cifras dadas a conocer este martes por el Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, al tomar en cuenta los últimos 12 meses, la tasa de desempleo ha aumentado un 2,7 por ciento.

Lorena Flores, directora ejecutiva del Centro de Microdatos, indicó que "en septiembre nosotros hablamos de los primeros brotes verdes y hoy día no queremos decir que eso no está ocurriendo, está ocurriendo, pero resulta que estos brotes están creciendo más lentamente. Probablemente esto va a depender bastante respecto de cómo estemos con la pandemia, saben que hemos tenido un rebrote y por lo tanto en muchas comunas están con cuarentena los fines de semana y eso, queramos o no, afecta también al empleo".

"Sin embargo, no es que estemos destruyendo los empleos, sino que más bien la recuperación está siendo un poquito más lenta", precisó Flores.

Mientras tanto, la desocupación masculina llegó a un 10,5 y la femenina aumentó hasta el 12,8 por ciento.

De acuerdo a Johanna Reyes, directora ejecutiva de la Corporación Mujeres Emprendedoras, dijo que "el tema de la pandemia afectó directamente en los hogares, a las jefas de hogar, donde no tenemos activo el tema de los colegios, para los que están en teletrabajo es terrible, porque los niños tienen que tener clases y generalmente son muchas las mujeres que no están dispuestas a buscar trabajo, porque no da el rol del hogar, el colegio de los niños y es menos rentable".