El desempleo tuvo una leve caída entre junio y agosto

La Encuesta Nacional de Empleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y publicada este martes, ubicó en un 8,6 por ciento la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre junio–agosto de 2025.

Según el detalle entregado por el INE, la cifra bajó 0,3 puntos porcentuales en 12 meses producto del alza de la fuerza de trabajo (0,9%), menor a la presentada por las personas ocupadas (1,3%).

Por su parte, las personas desocupadas disminuyeron 2,9%, incididas únicamente por quienes se encontraban cesantes (-3,4%).

Respecto del mismo período del año anterior, la tasa de participación se situó en 61,8%, sin presentar variación, mientras que la tasa de ocupación se fijó en 56,5%, creciendo 0,2 puntos porcentuales.

Además, en 12 meses, la estimación del total de personas ocupadas creció 1,3%, incidida tanto por los hombres como por las mujeres, con incrementos de 1,3% en ambos casos.

La situación por géneros

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 9,3%, decreciendo 0,1 punto porcentual interanualmente, "producto del ascenso de 1,2% de la fuerza de trabajo, menor al de 1,3% registrado por las mujeres ocupadas".

A su vez, las desocupadas crecieron 0,6%, incididas únicamente por aquellas que buscan trabajo por primera vez (13,5%), según consigna el comunicado del INE.

En tanto, las tasas de participación y ocupación se situaron en 52,8% y 47,9%, respectivamente, avanzando 0,2 puntos porcentuales en ambos casos, y quienes están fuera de la fuerza de trabajo crecieron 0,6%.

Por otro lado, la desocupación entre los hombres fue de 8%, disminuyendo 0,5 puntos porcentuales en un año a raíz del alza de 0,7% de la fuerza de trabajo, menor a la de 1,3% registrada por los hombres ocupados, mientras que el total de desocupados descendió 6%.

En este grupo, la tasa de participación se situó en 71,3%, contrayéndose 0,1 puntos porcentuales en 12 meses, mientras que la tasa de ocupación alcanzó el 65,6%, expandiéndose 0,3 puntos porcentuales en igual período. Finalmente, los hombres fuera de la fuerza de trabajo se expandieron 1,4%.

Leve baja de la informalidad

En cuanto a la tasa de ocupación informal, el INE apunta a que se ubicó en 26%, bajando 0,4 puntos porcentuales en 12 meses, mas en el mismo período, las personas ocupadas informales no presentaron variación, debido al alza en las mujeres (0,3%) y caída en los hombres (-0,3%).

Según sector económico, la mayor incidencia ocurrió en servicios administrativos y de apoyo (13,7%) y la menor en comercio (-3,9%); mientras que, por categoría ocupacional, la mayor se registró en personas asalariadas privadas (7,3%) y la menor en trabajadoras por cuenta propia (-3,4%).