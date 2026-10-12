CUT cuestiona indemnización a todo evento en reforma laboral: "Solamente provocará incertidumbres"

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) cuestionó la propuesta de indemnización a todo evento, una de las diez medidas laborales que prepara el Gobierno para enfrentar la crisis del empleo, advirtiendo que su implementación podría generar incertidumbre y debilitar las relaciones laborales.

La iniciativa forma parte de un paquete con el que el Ejecutivo busca facilitar el acceso al empleo y flexibilizar las condiciones de trabajo, que también incluye contratos a prueba y de aprendizaje, modificaciones a los horarios laborales y nuevas modalidades para acordar ciclos de trabajo y descanso.

El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, sostuvo que "la megarreforma laboral que está preparando el Gobierno solo busca generar incertidumbres, debilitar las relaciones laborales hoy ya precarias en el mundo del trabajo".

"La indemnización por años de servicio es un seguro, da estabilidad a las y los trabajadores en los puestos de trabajo. Eliminarla o cambiarla solamente provocará incertidumbres a las y los trabajadores", enfatizó.

Actualmente, el sistema de indemnización por años de servicio contempla el pago de un sueldo por año trabajado, con un tope de 11 años. En cambio, la propuesta considera un fondo financiado mediante una cotización adicional del empleador equivalente al 1,8% de la remuneración, que se sumaría al aporte destinado al Seguro de Cesantía.

Krauss critica exclusión de trabajadores del debate laboral

Por su parte, la exministra del Trabajo y secretaria general de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, criticó la elaboración de las propuestas y cuestionó que las organizaciones de trabajadores no fueran consideradas en la discusión.

La exautoridad calificó de inoportuno avanzar con medidas que surgen de una mesa donde "los trabajadores no estuvieron presentes, su voz no fue considerada".

Asimismo, sostuvo que "es un error en términos técnicos entrar a modificar elementos esenciales de un mercado del trabajo que hoy día se encuentra debilitado", y advirtió que no existe un diagnóstico compartido sobre la situación laboral.

El Gobierno prevé ingresar el paquete de medidas al Congreso antes de fin de año, con el objetivo de impulsar el empleo y el crecimiento durante 2027.