Gobierno prepara 10 medidas laborales para presentar antes de 2027

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, afirmó que el Gobierno se encuentra trabajando en un nuevo paquete de medidas para enfrentar la compleja emergencia laboral que atraviesa el país, asegurando que el próximo año será "el del crecimiento y el empleo".

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, detalló que el objetivo del Ejecutivo es presentar -antes de que finalice el 2026- un bloque de 10 medidas de adaptabilidad laboral, dejando para 2027 la discusión sobre los cambios a la indemnización por años de servicio.

En ese sentido, el biministro Daniel Mas sostuvo que "el 2026 es el año en que ordenamos la casa y en que rebalanceamos los presupuestos. Y el próximo año es el año del crecimiento y el empleo".

"¿Cómo lo logramos? Generando confianza e inversión, y un grupo de importantes proyectos entran probablemente en operaciones el próximo año, y eso es lo que genera empleo, que es lo que estamos buscando para todos los chilenos", aseveró el secretario de Estado.

El titular de Economía y Minería también apuntó que, "efectivamente, se le puso un impuesto a los temas laborales en los gobiernos anteriores. Lo que estamos tratando ahora es de buscar adaptación, tratar de adaptar la legislación laboral al siglo XXI, y en eso está trabajando muy de fondo el ministro Rau".

Oposición acusa falta diálogo

Desde la oposición, el diputado Patricio Pinilla (DC) acusó que el Gobierno "no ha tenido ninguna capacidad de diálogo con la oposición para poder enfrentar el tema del desempleo".

"Cada uno de los tres programas que lleva desde que empezó su Gobierno, en ninguno de ellos se ha conversado previamente con la oposición, ni tampoco con los diputados o diputadas que estamos en la Cámara", fustigó el parlamentario.

Pinilla cuestionó que las medidas que ha presentado el Ejecutivo, como el Plan de Empleo, "han sido elementos que el Gobierno ha decidido por sí y ante sí, generando incluso situaciones contradictorias como el Chile Despega, en el cual se busca, por ejemplo, reforzar la Sala Cuna Universal, pero ¿cómo se hace? Debilitando el seguro de desempleo, una herramienta importante para enfrentar esta crisis que tenemos hoy día en Chile".

Mientras en diversos puntos del país se multiplican las ferias laborales para que los ciudadanos puedan postular a un puesto de trabajo, el Ejecutivo sigue avanzando en su agenda proempleo que, si bien no se ha calificado como una "megarreforma", eventualmente tendrá características técnicas y políticas de peso como la reciente promulgada ley de reconstrucción.