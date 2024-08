Jara defendió la Ley Karin: Hay gente que la pasa muy mal en sus espacios laborales

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, recordó el origen de la Ley Karin, que modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, y que comenzó a regir este jueves.

Jara planteó que "esta ley no es una ley que se genere desde la teoría o de una generación espontánea, se genera porque hay gente que la pasa muy mal en sus espacios laborales".

"Pasamos muchas horas al día en el trabajo y por tanto pensar además que ese espacio se convierta en un espacio en el cual la gente lo esté pasando mal, incluso se enferme y se lleve esos problemas a la casa, es algo muy inadecuado para una sociedad que quiere que el centro de su orientación sea que vivamos mejor", agregó.

Por su parte, la vicepresidenta de la Mujer de la CUT, Karen Palma, dijo que "no queremos más Karin Salgado, no queremos más Rocío Miranda, no queremos más trabajadores y trabajadoras que por la violencia han decidido terminar con su vida. Hoy día esta ley viene a suplir las herramientas y a poner las condiciones necesarias para que podamos tener las denuncias, para que también podamos poner un compromiso desde el tripartismo, desde empresarios, trabajadores y gobierno".

El presidente de la CPC, Ricardo Mewes, sostuvo que "es nuestro deber tener el compromiso de generar espacios libres de acoso laboral, acoso sexual, al interior de las empresas. Tenemos que avanzar también en ese respeto a las personas y tenemos que avanzar en los mecanismos".

