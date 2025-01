Ley Karin: Nueve mil denuncias en sus primeros cinco meses

A más de cinco meses de la entrada en vigencia de la Ley Karin, se han reportado más de cinco mil denuncias en el sector público y otras cuatro mil en el sector privado.

Como se detalló en una sesión de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados, la mayoría de las denuncias corresponden a casos de acoso laboral.

La diputada Claudia Mix (FA) manifestó su preocupación porque un 54 por ciento de los reclamos han sido desestimados.

José Pérez, presidente de la ANEF, sostuvo que se trata de "una situación donde no se resuelven los procesos administrativos, no se resuelven por las autoridades de turno, que tienen designación política, de cerrar los capítulos por estas materias y eso sí le corresponde. Si bien es cierto hay fiscales ad-hoc para investigar, es la autoridad política responsable de que estos procesos no sean eternizados".