Fundación Luz, creada en 1924 por la escritora Marcela Paz, autora de la saga "Papelucho", acompaña a personas con discapacidad visual desde la primera infancia hasta la inclusión laboral, etapa que enfrenta una dura realidad: siete de cada 10 no tiene trabajo.

"En Chile, más de 153 mil adultos viven con ceguera y se estima que 4,6 millones de personas tienen algún grado de pérdida de visión", detalla la ONG, que el 10 de diciembre realizará en el Club de la Unión la JOIN GALA - Edición Luz, evento solidario que, animado por Carolina de Moras, buscará reunir fondos para sus programas de ayuda.

La iniciativa anual con la que Nevada Couture reúne alta costura, música en vivo y una causa social tiene entradas a la venta a través de Ticketmaster.