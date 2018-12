Masivos despidos en sector público complican proyecto de reajuste salarial

Las desvinculaciones en el sector público ponen en riesgo la aprobación del reajuste salarial del 3,5 por ciento en el Congreso, situación que paralizó las actividades por parte de la ANEF el pasado jueves.

Desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) indicaron que se han realizado más de 4.000 despidos injustificados en la previa a la votación del reajuste, el próximo martes.

"Si los parlamentarios estiman que por la vía del rechazo del reajuste es posible conminar al Gobierno a revisar la situación de cientos de personas que hoy día fueron despedidas injustamente, nos parece una mala actitud del Congreso", planteó el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Norberto Díaz.

El dirigente remarcó que quisieran que "el Parlamento no infiera fuego artificiales para que después quedemos en la misma situación. Los trabajadores públicos no pueden quedarse sin reajuste, pero también no pueden permitir que se sigan cometiendo despidos arbitrarios e injustos".

Por su parte, el diputado (PS) Gastón Saavedra sostuvo que no se puede permitir que el Gobierno haga "oídos sordos" ante esta situación. "No podemos permitir que se de esta situación y nos tiene tremendamente preocupados", dijo.

"Están defendiendo a operadores políticos"

El diputado (UDI) Patricio Melero, en contraparte, explicó que "hubo un acuerdo con el Gobierno, hay una circular del Ministerio de Hacienda que se está cumpliendo.

El parlamentario agregó que, a su juicio, "se están defendiendo a operadores políticos (...) que están ahí instalados por administraciones anteriores quizás sin tener razón alguna. Las cifras de desvinculaciones del Presiente Piñera han estado muy por debajo de las desvinculaciones del Gobierno de la Presidenta Bachelet".