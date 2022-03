Silvia Silva renunció a la presidencia de la CUT y denunció "ataque artero" por parte de dirigentes

La militante socialista Silvia Silva presentó esta semana su renuncia a la presidencia de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) con una carta pública en la que denunció "ataques arteros" por parte de dirigentes contra quienes interpuso una querella por injurias y calumnias.

Silva, quien llegó a la presidencia de la CUT en junio pasado para suceder a Bárbara Figueroa, expuso en la misiva que su salida del cargo se debe a "eventos muy dolorosos, particularmente porque han sido provocados mayoritariamente por dirigentes quienes -desde el inicio de la campaña electoral de la Central- han pretendido ensuciar mi nombre, mi honra y enlodar mi trayectoria sindical".

"He decidido abandonar la presidencia de la CUT para que quienes me atacan arteramente -lo que, obviamente, me afecta- no logren entorpecer el funcionamiento de la Central", agregó la educadora de párvulo y ex presidenta de la Ajunji quien anunció que interpuso una querella por injurias y calumnias, a la vez que presentó una denuncia ante el Ministerio Público "para que nunca más se repliquen en el sindicalismo estas prácticas despreciables y cobardes".

Tras la renuncia, la CUT anunció que asumió la presidencia el dirigente David Acuña, mientras que Silva asumirá la vicepresidencia de Comunicaciones.