La mayoría de los chilenos no logra desconectarse del trabajo en vacaciones

Un estudio de la consultora Randstad volvió a advertir sobre la "hiperconexión" de los chilenos, como define a la incapacidad de los trabajadores para desconectarse en sus días libres, lo que afecta directamente a la salud mental y productividad.

El informe difundido por Mega reveló que un 61% de la fuerza laboral se mantiene en línea, con un 26,5% conectado de manera continua y un 34,5% que logra desconectarse sólo parcialmente.

Con todo, el sondeo apunta que sólo un 6% de los que permanecen conectados lo hace por requisitos estrictos del cargo, mientras que aquellos que lo hacen para monitorear avances llega al 20%.

De acuerdo con estos resultados, si bien la Ley de Desconexión Digital (21.220) se encuentra en vigencia, la desconexión total sigue siendo minoritaria en Chile.

Las vacaciones, concebidas como el momento por excelencia para el descanso, se ven tensionadas por la cultura de la "hiperconexión", dejando en evidencia una deuda pendiente en materia de bienestar laboral.