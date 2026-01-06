Solo el 29% de los chilenos saldrá de vacaciones durante este verano

Solo el 29% de los chilenos saldrá de vacaciones durante el verano de 2026, cifra que se mantiene sin variaciones respecto del periodo estival anterior, según reveló el estudio "Los chilenos y las vacaciones 2026", elaborado por la consultora Activa Research.

Respecto de los destinos, la principal preferencia es la playa (51,3%), seguida por los lagos del sur (21,8%) y el campo (16,1%). Además, el 85,7% de quienes viajarán lo hará dentro del país, frente al 14,3% que planea vacacionar en el extranjero.

En cuanto a la duración, en promedio los chilenos se tomarán 11 días de vacaciones, aunque esta cifra aumenta a 13 días en el segmento de mayores ingresos. Enero se consolida como el mes preferido para viajar, concentrando el 40,8% de las preferencias, mientras que el 38,4% optará por febrero.

En materia de presupuesto, el gasto promedio proyectado para las vacaciones de 2026 alcanza los 659.200 pesos, cifra superior a la registrada en 2025, cuando fue de 529.000 pesos como promedio.

En relación con el alojamiento, la opción más frecuente será quedarse en casas de familiares o amigos (33,1%), seguida por el arriendo de casas o departamentos, modalidad elegida por el 29,6%. El automóvil, en tanto, se mantiene como el medio de transporte más utilizado para los desplazamientos durante el período.

El estudio se basó en 1.403 entrevistas online realizadas a nivel nacional a personas mayores de 18 años, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos.