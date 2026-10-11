Núñez tilda de "insuficiente" el programa proempleo del Gobierno y le pide "soltar un poco la billetera"

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), calificó de "insuficiente" el programa "Chile Despega" del Gobierno para generar 100 mil puestos de empleo ante la crítica tasa cesantía nacional de 9,6%, y llamó a que "suelte un poco la billetera", ya que "se requiere algo mayor" en materia de resultados.

Durante el programa "Mesa Central" de T13, la senadora alertó esta jornada que existe "una tremenda crisis que resolver": "No sé si estamos todavía en lo que se denominó un Gobierno de emergencia, pero si hay una emergencia en Chile es el desempleo, y creo que la desaprobación (hacia el Presidente Kast en las encuestas) responde a aquello; ni siquiera a seguridad, que pasó a un segundo lugar", dijo.

"Si no nos hacemos cargo desde las distintas aristas del alto desempleo, (la desaprobación al Mandatario) va a seguir creciendo. Cuando cruzas la curva de máxima desaprobación es muy difícil revertirlo, pero la única forma es detectar lo que conlleva a ello. (Dicho eso), el objetivo del Presupuesto 2027 es la creación de empleo; a eso responde el aumento de obras públicas", sostuvo Núñez.

En cuanto a Chile Despega, la líder del Senado consideró que "no es suficiente. Hay que hacer un esfuerzo mayor, pero no en mediano y largo plazo. Cuando una familia no llega a fin de mes ni tiene trabajo, quien tiene trabajo va a trabajar con temor de perderlo; eso repercute en el pesimismo y cuando el país está con pesimismo no sueña", indicó la militante RN.

"Se requiere algo mayor y, guste o no guste, es poder soltar un poco la billetera para poder paliar estos meses que esperemos den resultados, ya sea el propio plan de empleos de Chile Despega como a mediano y largo plazo", agregó.

"Elijo mi PC" será recuperado en el Congreso, aseguró

Por último, Paulina Núñez fue consultada en el programa citado sobre la eliminación del programa "Elijo mi PC", que está proyectado por el Gobierno en el Presupuesto 2027.

"Yo no lo hubiera cortado. (...) Creo que hay una manera distinta de decir si un programa está mal evaluado", dijo, comentando que lo que falló "fue la política de no entender que un niño, un estudiante y, por lo tanto también, su familia, agradece que por fin algo le llegue para poder salir adelante".

"Un niño, una familia, jamás va a olvidar qué Presidente o qué Presidenta le entregó ese computador, y el Mandatario (Kast) se lo quitó. Y eso es lo que el Gobierno debe reparar", agregó.

Por lo tanto, "en el caso del Congreso, 'Elijo mi PC' evidentemente que se va a recuperar", dijo la líder del Senado.