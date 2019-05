Andrade: Si la DC se quiere unir al Gobierno, que lo haga de una vez

Un nuevo proyecto vuelve a tensionar a la oposición, esta vez por la iniciativa de reforma laboral propuesta por el Gobierno.

La inicial de la oposición fue presentar 10 puntos propuestos y rechazar si es que no eran incluidos, sin embargo, desde la Democracia Cristiana (DC) ya hay varios que han manifestado que tendrían intención de apoyar la idea de legislar, pese al acuerdo.

A esto se suma que cuatro destacados economistas ligados al mundo de la Concertación y la Nueva Mayoría entregaron su apoyo al proyecto del Gobierno y que el Presidente Sebastián Piñera se reunió con varios ex ministros de la ex Concertación.

Esto ha generado molestia tanto en el Partido Por la Democracia (PPD) como en el Partido Socialista (PS). En esa línea, el ex timonel socialista y ex ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade manifestó que "este último tiempo hemos visto cómo se ha producido un acercamiento entre el mundo demócrata cristiano con el Gobierno, de eso no hay ninguna duda. Yo creo que los proyectos pueden salir mejor conversándose todos. Pero sobre la base de una oposición que actúa con una cierta colaboración".

"Yo agregaría que si la Democracia Cristiana se siente más cómoda entendiéndose con el Gobierno o incluso, incorporándose al Gobierno, debiera hacerlo de una vez. Esto de estar un día aquí y otro allá, no me parece razonable", manifestó.

PC: "Tendrán que dar explicaciones"

En esa línea, y refiriéndose a la reforma al sistema de pensiones -que su votación de la idea de legislar quedó para el lunes-, la diputada Karol Cariola (PC) cuestionó a la Democracia Cristiana y manifestó que "yo no creo que haya costos para la oposición. Aquí los costos los tendrá que pagar los actores que finalmente tomen la decisión de no cumplir su palabra".

"El Gobierno no puede seguir haciendo esto a costa de los pensionados, porque esto no resuelve el problema de los actuales pensionados y nosotros no podemos ser cómplices de eso", agregó.

Además, manifestó que "los que quieran ser cómplices de eso van a tener que asumir las consecuencias y los costos. Y esto no es un costo de la oposición, esto es un costo particular de quienes asumen esa definición y tendrán que dar las explicaciones correspondientes".

El lunes la Democracia Cristiana realizará una reunión de directiva en la que también participarán el presidente de la Comisión de Trabajo, Raúl Soto, y el jefe de bancada Gabriel Ascencio.

Durante la mañana de este viernes varios parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista llegaron muy temprano a las afueras de La Moneda para repartir volantes para respaldar el proyecto que rebaja la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. En la instancia, los parlamentarios rechazaron la reunión de ex ministros con el Presidente Piñera.

Uno de los asistentes a dicha cita con el mandatario fue el ex ministro Genaro Arriagada (DC), quien en El Primer Café en Cooperativa, manifestó que "tenemos un año para negociar la reforma tributaria. Tenemos un año para negociar la de pensiones. Yo acepto que hayan posiciones distintas, somos partidos que tenemos filosofías distintas, tenemos historias diferentes, y en consecuencia es razonable que tengamos diferencias entre nosotros. El problema es que las tratemos con respeto, eso es todo lo que yo digo"

Gobierno sigue con "guiños" a la DC

En tanto, desde el Gobierno continúan los guiños a la DC y la vocera Cecilia Pérez valoró el apoyo de los ex ministros a los proyectos del área laboral.

"Esa es la voluntad que hemos visto en ex ministros y dirigentes importantes de la ex Concertación y eso nosotros lo agradecemos. Cada vez que alguien quiere aportar constructivamente, las puertas de La Moneda, las de los ministerios y la de los gobernadores, están abiertas para que entre todos podamos construir un Chile mejor", aseguró Cecilia Pérez.

Además agregó que "aquellos que han renunciado a trabajar en las mesas democráticas de diálogos y acuerdos, tienen que darle finalmente cuentas a los chilenos porque no nos hace un daño a nosotros como Gobierno. Sino que finalmente a quienes les dan la espalda es a los chilenos que más los necesitan".