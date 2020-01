Avanza el proyecto de las 40 horas: Comisión del Senado aprobó idea de legislar

Por cuatro votos a favor y uno en contra, la comisión de Trabajo del Senado aprobó este miércoles en general el proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas.

El senador Andrés Allamand (RN), que votó en contra, ya delineó las indicaciones que presentará: "La primera, para encontrar la manera en que la reducción de la jornada no afecte negativamente las remuneraciones de los trabajadores; establecer mecanismos de flexibilidad; mecanismos mejores de gradualidad y, por último, que debiéramos excluir de esta ley a los sectores que tienen jornadas extraordinarias que hemos señalado".

Por su parte, la senadora Carolina Goic (DC) dijo creer "que fuimos delineando como comisión un camino que nos permita hacer de esto una oportunidad, y más que un proyecto que genere polarización o divisiones que nos permita ir haciendo formas más moderna de cómo enfrentamos el trabajo, en el entendido que además vamos a tener tiempo suficiente para trabajar indicaciones".

"Creo que tenemos una oportunidad de sacar adelante un mejor proyecto del que llegó", añadió la parlamentaria sobre el proyecto que impulsa, entre otros, la diputada Camila Vallejo (PC).

El plazo para ingresar indicaciones quedó hasta el lunes 30 de marzo para luego seguir con la votación en particular y la discusión en sala.

✅📽️Comisión de Trabajo aprobó en general proyecto sobre #40horas y fijó plazo indicaciones hasta fines de marzo. Luego, respaldó proyecto sobre #teletrabajo y analizó proyecto que incorpora al Código del Trabajo el contrato de brigadistas de #Conaf https://t.co/HyklsUE8Df pic.twitter.com/6bWt3a4eJP — SenadoChile (@Senado_Chile) January 29, 2020

El avance fue valorado a través de redes sociales por Camila Vallejo, quien dijo estar atenta a la tramitación, para que no haya "letra chica".

Seguimos avanzando con #40Horas ✊🏽💪🏽 Se aprobó en general en la Comisión de Trabajo del Senado!! Seguiremos de cerca lo que quede del proceso para que haya #40horas sin letra chica!! pic.twitter.com/oYMJzuf5PC — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) 29 de enero de 2020

Sueldo mínimo garantizado

En otro apunte legislativo, la comisión de Hacienda del Senado escuchó las exposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), otros especialistas y del ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, sobre el proyecto que crea un subsidio para alcanzar un sueldo mínimo garantizado.

Se esperaba una votación hoy al respecto, pero el presidente de la instancia parlamentaria Ricardo Lagos Weber (PPD) se mostró molesto por declaraciones del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, en Enade y evitó cerrar el proceso durante la sesión.

"Aquí hay la mejor disposición, pero también hay climas que se van generando. O sea lo del ministro del Interior hoy día en Enade no ayuda en nada a esta discusión. Le informo a usted (Sichel) la declaración del ministro del Interior: 'Tenemos ingreso mínimo garantizado que está en el Senado y le pido al Senado que no se vaya de vacaciones si no se despacha ese proyecto porque hay 700 mil chilenos que lo requieren", fustigó Lagos Weber.

"Si ese es el criterio, para qué discutimos los proyectos acá y votémoslo y cada uno asume sus consecuencias, pero yo voy a aplicar el reglamento; Tengo discusión inmediata, se me vence el lunes, son las 13:00 horas, se cumplió la sesión y yo lo que voy a hacer, y puedo citar perfectamente en cuatro horas más, a las 17:30 nos reunimos y me da espacio a mí para conversar entre nosotros", dijo el senador antes de cerrar la sesión.