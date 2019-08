Camila Vallejo: El Gobierno está arrinconado en el debate por la jornada laboral

La diputada Camila Vallejo (PC) cuestionó que el Gobierno está "arrinconado" e el debate por la reducción de la jornada laboral, donde se mantienen enfrentados el proyecto de la parlamentaria que propone 40 horas semanales y el del Ejecutivo, que recientemente planteó 41 horas con la ya conocida flexibilidad.

La iniciativa de Vallejo, que busca rebajar la jornada desde las 45 horas a 40 horas, ha sido constantemente criticada por el Gobierno, el cual, no obstante, esta semana puso suma urgencia a su propuesta de adaptibilidad laboral que se encuentra en el Senado y anunció una indicación para reducir la jornada a 41 horas.

La legisladora comunista aseguró que "el Gobierno está arrinconado con los grandes empresarios defendiendo lo indefendible", en un contexto donde "la gran mayoría está apuntando a que en Chile es necesario tener un reducción de la jornada laboral semanal, que es importante tener un límite, una certeza y protección al trabajo de los trabajadores".

"Por lo tanto, el Gobierno tiene que entender que tiene que dejar en paz a las mayoría y dejar que este proyecto avance", instó.

"Si no les gusta -sostuvo-, bien, pero no pueden seguir insistiendo en declararle la guerra y tratar de obstruir el avance de un proyecto con tal apoyo no solo ciudadano, sino que también legislativo", apuntó, aludiendo a los respaldos que ha recibido desde RN, de los diputados Gonzalo Fuenzalida y Francesca Muñoz y el senador Manuel José Ossandón.

La hermana de este último, la diputada Ximena Ossandón, que también era de aquellos oficialistas que apoyaban la moción de Vallejo y Karol Cariola, planteó hoy en Cooperativa la necesidad de evitar una "guerra" de proyectos e hizo un llamado a que ambas partes "conversen". En tanto, subrayó que el de La Moneda es "bastante más amplio y mejor", mientras que el de las parlamentarios es una "buena idea", pero "demasiado rígido".

Este sábado el Partido Comunista lleva a cabo el pleno de su comité central, instancia donde como colectividad manifestaron su apoyo total a la propuesta de sus militantes, así como su rechazo al del Ejecutivo.

Diputado Melero defiende apertura de La Moneda al diálogo

En la otra vereda, el diputado UDI Patricio Melero, integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, resaltó que "el Gobierno se ha demostrado abierto a establecer una legislación que permita reducir gradualmente la jornada laboral".

Asimismo, defendió que "el Gobierno mira sin duda lo que la ciudadanía opina y lo que los empresarios, las pymes y los sectores productivos dicen" en el marco de la discusión.

"Importante es que la reducción de la jornada laboral esté instalada en el debate nacional, y más importante aún que hay dos proyecto de ley en el Congreso, y tendremos que resolverlos de forma adecuada", concluyó.