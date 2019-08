Desbordes emplaza a empresarios por jornada laboral: "¿Qué cresta hicieron todos estos años?"

El presidente de Renovación Nacional, el diputado Mario Desbordes, fustigó las críticas del gran empresariado por el proyecto para reducir la jornada laboral en Chile.

Luego de que esta semana la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) le exigiera "seriedad" al Gobierno en la discusión, Desbordes llamó a no demonizar ninguna iniciativa, ni la que impulsa el Gobierno ni la de las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola.

En conversación con Ahora es Hora de Cooperativa, Desbordes afirmó que si bien no comparte la iniacitva del Partido Comunista, "yo no soy partidario de demonizar este proyecto, me carga cuando el debate parte de la base de que esto va a destruir Chile".

"Aquí, con mayor razón, le digo a las agrupaciones y a las asociacoines de empresarios que ahora reclaman (...) ¿Qué cresta -perdónenme los auditores, se me fue- qué es lo que propusieron todos estos años? ¿Qué es lo que se les ocurrió plantear en los últimos años en estos temas?", fustigó.

El diputado invitó a los empresar a "dar una vuelta a Colina o a Lampa, yo vivo en Colina. En Lampa, Colina, Tiltil no tenemos Transantiago, no tenemos locomoción. La gente que vive en la zona y no tiene auto, para llegar a Santiago, tiene que tomar dos o tres cosas y no tiene la posibilidad de pagar el colectivo, se sube al metro y no le sirve el Bip!. No po', tenemos que volver a pagar".

"El desplazamiento es larguísimo, lo mismo que alguien que vive en Puente Alto, que vive en Buin, que vive en Maipú. (...) Entonces, ¿Qué plantearon? ¿Qué propusieron como para que hoy día vengan a reclamar? Nada, nada. Señores empresarios, los grandotes, estos que están agrupados en instituciones que tienen sedes preciosas en el sector alto, por favor no vengan a reclamar ahora", enfatizó en Cooperativa.

En cuanto al proyecto, el diputado afirmó que "bajar la jornada me parece que es algo que hay que evaluar con absoluta seriedad, pero no estoy de acuerdo con el proyecto de las diputadas porque solamente bajaban la jornada (...). Esto significa que usted todavía va a tener un máximo de seis días para trabajar en la semana, pero un mínimo de cinco".

Además, agregó, "no establece gradualidad. Esto hay que hacerlo gradual, no puede ser de un día para otro, la OCDE lo ha hecho a nueve años, 10 años, en promedio, mínimo son seis años".

El presidente de RN afirmó que "lo que le hemos planteado al Gobierno son 41 horas máximas, nada que estar negociando, en tres meses promedio" porque, explicó, "es el que permite realmente ser flexible la jornada".