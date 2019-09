Diputada Yeomans acusó "mala intención" de Monckeberg para dilatar discusión de las 40 horas

La presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Gael Yeomans (Convergencia Social), calificó como "malintencionada" la estrategia del ministro Nicolás Monckeberg durante el debate de la reducción de la jornada laboral, que este lunes se discutió en dos sesiones extraordinarias.

La Comisión de Trabajo discutió la propuesta que impulsan las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola y, en una tensa doble sesión, aprobó su artículo clave: aquel que reduce la jornada de 45 a 40 horas semanales.

Durante ambas sesiones, los parlamentarios de oposición acusaron a Chile Vamos de querer dilatar el debate con extensas intervenciones para evitar que la votación se terminara hoy, lo cual sucedió: se aprobó la mencionada rebaja de horas, pero quedó pendiente el artículo que elimina el adverbio "efectivamente" del artículo 21, inciso primero, del Código del Trabajo.

En su intento por rechazar la iniciativa, el Gobierno no sólo volvió a insistir en su "inconstitucionalidad", sino que el titular del Trabajo recurrió a la labor de los deportistas. "Está tan mal redactado el artículo que no se hace cargo de ninguna jornada especial, sino que todas deben adecuarse... Hasta Chile podría verse impedido de jugar una Copa América, porque va a exceder la horas que se están planteando. Porque no se especifica", dijo.

[Audio] Monckeberg: Chile podría verse impedido de jugar Copa América con proyecto de las 40 Horas #SomosCooperativa https://t.co/kFktGNjXkj pic.twitter.com/POxD1mvsaz — Cooperativa (@Cooperativa) September 2, 2019

Al término de la sesión, la presidenta de la Comisión de Trabajo cuestionó las intenciones del ministro Monckeberg. "Este proyecto de ley tiene que ver con la jornada ordinaria de trabajo, no con las jornadas especiales. Uno podría tener una tesis más inocente de que el ministro no sabe o no leyó el proyecto, pero me quedo más bien con una visión más malintencionada, porque el ministro no puede decir acá que está en desconocimiento de la legislación", señaló la diputada Yeomans.

Las palabras de Monckeberg generaron desconcierto en redes sociales, aunque el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, quien es abogado experto en derecho laboral, señaló las razones del ministro para usar a la selección chilena como ejemplo.

"El proyecto de las 40 horas indica que se aplica rígidamente a todos los contratos especiales, incluido el de los deportistas, que hoy están excluidos de jornada de trabajo y por eso el ministro planteó el ejemplo", argumentó en Twitter.